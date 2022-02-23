Aşk Mantık İntikam 34. Bölüm Tanıtımı

Aşk Mantık İntikam 34. Bölümüyle 25 Ocak Cuma 20.00'de FOX'ta! ?

Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. ve bir gün Esra bu şirkette işe başlar.

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Oyuncular:

Burcu Özberk

İlhan Şen

Burak Yörük

Melisa Döngel

Günay Karacaoğlu

Zeynep Kankonde

Mehmet Korhan Fırat

Süleyman Atanısev

Sevda Baş

Ceren Koç

Birgül Ulusoy

Murat Karasu

ve

Mehmet Yılmaz

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