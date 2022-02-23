Aşk Mantık İntikam 34. Bölüm Tanıtımı
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Aşk Mantık İntikam 34. Bölümüyle 25 Ocak Cuma 20.00'de FOX'ta!
Aşk Mantık İntikam 34. Bölümüyle 25 Ocak Cuma 20.00'de FOX'ta! ?
Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. ve bir gün Esra bu şirkette işe başlar.
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Oyuncular:
Burcu Özberk
İlhan Şen
Burak Yörük
Melisa Döngel
Günay Karacaoğlu
Zeynep Kankonde
Mehmet Korhan Fırat
Süleyman Atanısev
Sevda Baş
Ceren Koç
Birgül Ulusoy
Murat Karasu
ve
Mehmet Yılmaz
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