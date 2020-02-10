"Aşk"la başladığı ampute futbolda adını milli takıma yazdırdı

10.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:59

Bursa'da üniversite eğitimi sırasında okul harçlığını çıkartmak için dış cephe boyası yaparken elektrik akımına kapılması sonucu bir ayağını kaybeden Mervan Akyol, çocukluk hayalini gerçekleştirerek milli takım forması giymenin gururunu yaşıyor.

Mardin'de hayvancılıkla uğraşan 7 çocuklu anne ve babanın üçüncü evladı olarak dünyaya gelen 28 yaşındaki Mervan Akyol'un, küçük yaşlardan itibaren hayali futbolcu olmaktı.

Kentteki terör olaylarında henüz bir yaşındayken iki amcasını kaybeden, onların hikayesiyle büyüyen Mervan, "Ay-yıldızlı bayrak altında bir gün ben de mücadele edeceğim." diyerek kendisine söz verdi.

Maddi sıkıntılara rağmen yaz aylarında çalışıp, okul harçlığını çıkartarak eğitimini sürdüren Mervan Akyol, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni kazandı.

Mervan, bu sırada çok sevdiği futboldan da kopmamak için üniversitenin futbol takımına seçildi, amatör ligde mücadele eden İpekspor'da da forma giydi. Üniversite harçlığını kazanmak için bir binanın dış cephe boyama işinde çalışan Mervan, dört yıl önce elektrik akımına kapılınca sol bacağını kaybetti.

Futbola da veda etmek zorunda kalan Mervan Akyol, bu süreçte kendisinin elini hiç bırakmayan kız arkadaşı Şilan ile hayatını birleştirdi. Bu sırada Ampute Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olduğu maçı izleyen eşinin ısrarı ve teşvikiyle Mervan, ampute futbola adım attı. Ampute futbolda kısa sürede kendisini geliştiren Mervan Akyol, Ampute Milli Futbol Takımı'na seçildi.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşayan Mervan'ın şimdiki hedefi ise takımıyla kupayı kaldırıp, Türk halkına büyük bir sevinç yaşatmak.

"Engelim aşkımıza engel olmadı"

Mervan Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayağını kaybetmesine rağmen o dönem kendisinin elini hiç bırakmayan eşinin sayesinde hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Ampute futboluna 'aşk' ile başladım." diyen Mervan, şunları kaydetti:

"Aşkımın yani eşimin çabalarıyla öz güvenim yerine geldi. Engelim aşkımıza engel olmadı. Onun desteğiyle oldukça zor olan ampute futbolunu çok çalışarak oynamayı başardım. Ayağım sağlamken hedefim milli takım forması giymekti. Çok gururluyum, mutluyum. Ben bu bayrak altında yaşamanın ne kadar gururlu bir şey olduğunu bilerek büyüdüm. Osman Çakmak hocam Avrupa şampiyonluğunu getiren golü attığında büyük bir gurur yaşamıştık. O gol benim hayallerime kapı araladı. Şimdi de inşallah yeni başarılar gelecektir. Bu başarılar da benim de katkım olursa çok mutlu olacağım. Bunun için de canla başla çalışacağım."

Kaynak: AA