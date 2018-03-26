Aşk, İnternet Güvenliğine Karşı

Siz teknolojiden anlasanız da eşiniz (siz onu ne kadar sevseniz de) pek anlamayabilir. Kaspersky Lab; eşinizle cihazlarınızı, verilerinizi ve aktivitelerinizi ne kadar paylaşırsanız, çevrimiçi güvenliğinizi bir o kadar riske sokabileceğiz konusunda uyarıyor. Yapılan araştırmada Türkiye'de çiftlerin %88'inin cihazlarını paylaştığı ortaya çıktı. Örneğin, Türkiye'de ankete katılan çiftlerin %82'si bilgisayarlarını eşleriyle paylaşırken %55'i ise akıllı telefonlarını paylaşıyor. %82'lik bir kesim ise eğlence, banka, alışveriş veya eşleriyle birlikte yaptıkları başka bir aktiviteye ait hesap bilgilerini ortak kullanıyor.

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Dijital cihazları paylaşmak her ne kadar modern ilişkilerin bir parçası haline gelmiş olsa da Kasperky Lab, paylaşımla birlikte internet güvenliğinin de ortak bir sorumluk haline gelmesi gerektiğini belirtiyor.

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Araştırmada Türk katılımcıların yarısı (%56), internet aktiviteleri ve güvenliği konusunda eşinden daha fazla bilgi sahibi olduğunu söylüyor. Erkeklerin çoğu (%74) eşlerine göre teknolojiden daha fazla anladığını belirtiyor.

İlişkide kendini teknolojiden daha çok anlayan kişi olarak görenler genellikle eşlerine yardım ediyor. Araştırmaya göre Türk katılımcıların %94'ü eşlerinin teknolojiyle ilgili sorularına sürekli yanıt vermeye çalıştığını dile getiriyor. Ancak, bazen yardım istemeye çekinenler de oluyor. Eşlerinin bilişim teknolojilerinden daha iyi anladığını söylen %14'lük bir kesim ise çevrimiçiyken zor bir durumla karşılaştıklarında yardım istemekten kaçınıyor. Araştırmaya göre çoğu insan internette dikkatsiz davranıyor, bu da bu tip durumlara çok sık düşüldüğü anlamına geliyor. Bu dikkatsiz davranışlar arasında güvenli olduğundan emin olunmayan Wi-Fi ağlarına girmek (%65), bilinmeyen sitelerden dosya indirmek (%40) veya bir cihazı herkese açık bir alanda başı boş bırakmak (%40) yer alıyor. Bunların tümü cihazları ve verileri tehlikeye atıyor.

Yaşanan bu durumlar çiftler için sorun teşkil edebiliyor. Araştırmaya göre Türkiye'de teknolojiden anlayan kişilerin %34'ü cihazlarını ve hesaplarını eşleriyle paylaşmaya başladıklarından beri çok daha fazla sorunla karşılaştığını belirtiyor. Araştırmada ortaya çıkan belli başlı sorunlar arasında cihazların hasar görmesi (%32), zararlı yazılımlara maruz kalmak (%32), eşlerin birbirinden habersiz kazara veya bilerek verileri paylaşması (%16) ve zararlı yazılım nedeniyle para kaybı (%18) bulunuyor.

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"İnternet güvenliğinde sorumluluğu paylaşmak kulağa çok romantik gelmeyebilir fakat birbirlerinin dijital yaşantılarını paylaşan çiftlerin buna öncelik vermesi gerekiyor." diyen Kaspersky Lab Ürün Pazarlamasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin, sözlerine şöyle devam ediyor: "Çiftlerden birinin teknolojiden daha az anlaması kaçınılabilecek bir durum değil. Bu kimsenin suçu da değil. Ancak bu nedenle kişisel veriler veya cihazlar internetteki belli aktiviteler nedeniyle istemeden risk altına giriyor. Cihazları veya hesapları paylaşmak yakın ilişkilerde önemli olabilir fakat bu kadar fazla çevrimiçi veri ve gizlilik söz konusuyken güvenlik ve güven de öne çıkmalı. Bu yüzden, internet güvenliğini ortak bir sorumluluk haline getirip korumayı birlikte yapmak gerekiyor."

Çiftler yalnızca birkaç basit adımla internet güvenliğinin sorumluluğunu paylaşabilir: