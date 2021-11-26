"Aşk ilişkilerinin her aşamasında empati olmalı"

Aşk ilişkilerinin devamlılığı konusunda açıklamalarda bulunan İlişki Koçu Gürkan Keçici, aşk ilişkilerinde üslubun ve empatik tavrın muazzam derecede önemli olduğunu ve ilişkinin her aşamasında olması gerektiğini ifade etti. Özellikle çiftlerin ayrılırken empatik davranmamalarının, üsluplarını bozmalarına yol açtığını ve bunun da daha sonraki dönemlerde farklı sorunları beraberinde getirdiğini ifade eden Gürkan Keçici, empatiden yoksun olan ilişkilerin devamlılığının zor olmasının yanında bitişinin ardından da sorunların artarak devam ettiğini vurguladı.

Uluslararası Koçluk Federasyonu sertifikalı İlişki Koçu Gürkan Keçici'nin, ilişkinin tüm evrelerine yer verdiği ve 'Aşkla İlişkiler Kılavuzu 'olarak tanımladığı kitabı "Cepte Olmadan Aşk" Ekim ayında raflarda yerin almıştı. Özellikle ikili ilişkilerde yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan ve ikili ilişkilerdeki sorunlarla ilgili açıklamalarda bulunan Keçici, "Aşk ilişkilerinde üslup oldukça önemli. Çünkü karşınızdaki insana duygusal bir bağınız var. Herhangi bir konuda kırıcı sözler duyduğunuzda kendinizi çok iyi hissetmeyebilirsiniz. Elbette ki her konuda aynı düşünce içinde olmanız mümkün değil. Farklılıklarınız olacaktır ki farklılıklar ilişkiyi her zaman çok daha fazla besler. Fakat karşınızdaki insanla iletişiminizi öyle doğru kurmalısınız ki ne duygusal ne de düşünsel anlamda bir problem ya-şamadan düşüncelerinizi yansıtabilesiniz" ifadelerini kullandı.

EMPATİ KARŞILIKLI ANLAYIŞI BERABERİNDE GETİRİYOR

Empatinin aşk ilişkilerindeki yerinden bahseden Gürkan Keçici, "Biliyorsunuz empati her ilişkide önemlidir. İnsanlar, bir olay esnasında karşısındaki kişinin kendisini anlamasını ister. Ama empati tek taraflı olmamalı. Her iki tarafın da olaylar karşısında empati kurabilmesi gerekiyor. Aslında em-pati, karşılıklı anlayışı da beraberinde getiriyor. 'Partnerim neden böyle bir davranışta bulunmuş olabilir? 'sorusu çok önemli. Empati, temelde aşk ilişkilerini olumlu anlamda etkiliyor. Bir olay esna-sında sinirlenmekten ziyade sakin bir şekilde olayı analiz etmeye başlıyorsunuz" diye konuştu.

ÇİFTLER AYRILIRKEN ÜSLUPLARINI BOZMAMALI

Aşk ilişkilerinde empati kadar üslubun da önemli olduğunu belirten Gürkan Keçici, "Çiftler ayrılırken üsluplarını bozmamalı. Çünkü ayrılık duygusal anlamda yıkıcı bir olay ve çiftlerin farklı bir ruh hali içerisine girmesine neden oluyor. Bu nedenle ayrılık sürecinde ağızdan istenmeyen sözler çıkabilir. Partnerler birbirlerini kıracak sözler sarf edebilir. Fakat bu, ileriki zamanlarda sarf ettikleri sözlerden dolayı pişmanlık duyma ve sırf o kırıcılık sebebi ile kendi kendine baskı yapmasına sebep olacak. Bu da yeniden bir araya gelme ihtimalini ortadan kaldıracaktır. Bu sebeple çiftlerin ilişkinin her dö-neminde olduğu gibi ayrılık sürecinde de doğru bir üslupla iletişim kurması çok önemli" diyerek sözlerini sonlandırdı.