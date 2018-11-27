Aşk İddialarını Yalanlayan Şeyma Subaşı'nın, Çağatay Ulusoy'la Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Büyük bir aşkla geçtiğimiz Eylül ayında evlenen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, dün 9 yıllık birlikteliklerine noktayı koydu. Ünlü çiftin boşanma haberi gündeme bomba gibi düşerken herkes ayrılığın sebebini merak eder oldu.

EVLİLİĞİN İHANET NEDENİYLE BİTTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma haberlerinin çıkmasının ardından, evliliğin ihanet nedeniyle bittiği dedikoduları ortada dolaşmaya başladı. "Gelinim Olur musun?" programı ile tanınan Sinem Umaş, Twitter'da Şeyma Subaşı ile Çağatay Ulusoy'un aşk yaşadığını iddia etti.

"ÇAĞATAY ARKADAŞIMDIR"

Bunun üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Çağatay Ulusoy'la olan arkadaşlığım yakın çevrem tarafından gayet iyi bilinir. Bu arkadaşlığın başka tarafa çekilme çabası son derece çirkindir" diyerek çıkan iddiaları yalanladı.

ÇAĞATAY ULUSOY VE ŞEYMA SUBAŞI FOTOĞRAFI AŞK İDDİALARINI GÜÇLENDİRDİ

Ancak açıklamadan sonra Çağatay Ulusoy ve Şeyma'nın birlikte çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntü aşk iddialarını güçlendirdi.

İşte o fotoğraf;