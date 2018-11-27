Aşk İddialarını Yalanlayan Şeyma Subaşı'nın, Çağatay Ulusoy'la Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan ve adı aşk iddialarına karışan Şeyma Subaşı'nın Çağatay Ulusoy'la birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraf, sosyal medyada elden ele dolaşıyor.
Büyük bir aşkla geçtiğimiz Eylül ayında evlenen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, dün 9 yıllık birlikteliklerine noktayı koydu. Ünlü çiftin boşanma haberi gündeme bomba gibi düşerken herkes ayrılığın sebebini merak eder oldu.
EVLİLİĞİN İHANET NEDENİYLE BİTTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma haberlerinin çıkmasının ardından, evliliğin ihanet nedeniyle bittiği dedikoduları ortada dolaşmaya başladı. "Gelinim Olur musun?" programı ile tanınan Sinem Umaş, Twitter'da Şeyma Subaşı ile Çağatay Ulusoy'un aşk yaşadığını iddia etti.
"ÇAĞATAY ARKADAŞIMDIR"
Bunun üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Çağatay Ulusoy'la olan arkadaşlığım yakın çevrem tarafından gayet iyi bilinir. Bu arkadaşlığın başka tarafa çekilme çabası son derece çirkindir" diyerek çıkan iddiaları yalanladı.
ÇAĞATAY ULUSOY VE ŞEYMA SUBAŞI FOTOĞRAFI AŞK İDDİALARINI GÜÇLENDİRDİ
Ancak açıklamadan sonra Çağatay Ulusoy ve Şeyma'nın birlikte çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntü aşk iddialarını güçlendirdi.
İşte o fotoğraf;
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peki başkalarıyla flört ediyor ve acundan devasa nafaka alıyor.bizim yasalarımızda böyle bir iilişkisi olduğu gözle görildüğü halde bunu engelleyecek bir yasa yokmu?acunun parasını başkalarıyla ye.ne güzel dünya.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Oh al nafakayi git baska birisine sonra ondanda bosan ondanda nafaka al tam olsun degilmi bu Kadin milleti varya Ben olsam bir Kursus bile vermem böyle yaparsaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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acun eşinin ahı seni tutmuş sende yıllar önce o asil kadın Zeynep Hanıma yaptın etme bulma dünyası . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Aksama parti var partiiiiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Acun Abi bizde evli kadın başka bir erkekle bir yere eğlenmeye giderse onun sevk olacağı adres önce morg sonra mezarlık olur cenaze namazı bile kılınmaz. .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır