Aşk Gemisi'nin kaptanı Gavin MacLeod hayatını kaybetti
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Aşk Gemisi'nin kaptanı Gavin MacLeod hayatını kaybetti

Aşk Gemisi'nin kaptanı Gavin MacLeod hayatını kaybetti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Üvey kızı Stephanie Steele Zalin, MacLeod'un cumartesi günü erken saatlerde California, Palm Desert'daki evinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Üvey kızı Stephanie Steele Zalin, MacLeod'un cumartesi günü erken saatlerde California, Palm Desert'daki evinde hayatını kaybettiğini söyledi. Zalin, MacLeod'un sağlığıyla ilgili bir sorun yaşamadığını belirtirken ünlü oyuncunun yaşı nedeniyle ölmüş olabileceğini söyledi.

Zalin, MacLeod için; "Tanıdığım en şaşırtıcı, eğlenceli kişiydi. Yaşamın her dakikasından zevk aldı" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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