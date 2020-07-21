Aşk engel tanımadı
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Aşk engel tanımadı

Aşk engel tanımadı Görme ve ortopedik engelli çiftin gelin arabası süslenen engelli hizmet aracı oldu Kahramanmaraş'ta görme engelli Fatih Kurtgöz ile ortopedik engelli Filiz Sevinç, düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Aşk engel tanımadı
21.07.2020 05:27 | Son Güncelleme: 21.07.2020 05:56

Aşk engel tanımadı

Görme ve ortopedik engelli çiftin gelin arabası süslenen engelli hizmet aracı oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta görme engelli Fatih Kurtgöz ile ortopedik engelli Filiz Sevinç, düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Gaziantepli ortopedik engelli Filiz Sevinç ve Kahramanmaraşlı görme engelli Fatih Kurtgöz, aşklarını mutlulukla taçlandırarak Gaziantep'te yaptıkları düğünle dünyaevine girdi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurtgöz çiftinin bu mutlu gününde destek olabilmek adına engelliler için kullanılan hizmet aracını gelin arabası olarak süsledi.

Gelin Filiz Sevinç mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu devirde gerçek aşkı bulmak çok zor ama biz inandık ve sevgimizin peşinden gittik. Sevince her zorluğun üstesinden gelinebileceğini gördük. Engelli hizmet aracını süsleyerek gelin arabası olarak gönderen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör beyefendiye çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Damat Fatih Kurtgöz ise, "Büyükşehir Belediyemizin bu mutlu günümüzde yanımızda olması bizi ziyadesiyle mutlu etti" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kurtgöz çiftine mutluluk dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

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