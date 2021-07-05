Aşk Çeşme'si... Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygu'nun romantik anları!
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Aşk Çeşme'si... Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygu'nun romantik anları!

Aşk Çeşme'si... Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygu'nun romantik anları!
Hürriyet - Haberler | Magazin

SULU ŞAKAOyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni Umut Duygu, tatil sezonunu Çeşme'de açtı.

SULU ŞAKA

Oyuncu Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni Umut Duygu, tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Çift, önceki gün Fun Beach'teydi. Denize giren ve birbirlerine su atarak şakalaşan ikili, romantik anlar da yaşadı.

BİKİNİSİ ÇÖZÜLDÜ

Bikinisinin ipi çözülen Burçin Terzioğlu'na sevgilisi yardım etti. Umut Duygu bir yandan da güzel oyuncuyu öpücüklere boğdu. Terzioğlu da Duygu'ya sevgisini ona sımsıkı sarılarak gösterdi.

Kaynak: Hürriyet

Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde sarmaş dolaş görüntülendi
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde sarmaş dolaş görüntülendi
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