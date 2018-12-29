Aşk Büyüsün: Desemo

40 Yıldır konfor üretiyoruz. 1978 yılında Mehmet Emin Camcı ve oğlu Yahya Camcı tarafından mobilya kuruldu. 40 Yıldır Konfor Üretiyoruz. 1978 yılında Mehmet Emin Camcı ve oğlu Yahya Camcı tarafından mobilya kuruldu.

1988-1994 yılları arasında kanape koltuk üretimi yaptı. 1994'te mağazacılık sektöründe yoluna devam etti. 2005 yılında 3. kuşak Mehmet Emin ve Yasin Camcı kardeşler işletmeyi devraldı. 2007 yılında marangozlar sanayisinde 150 m2 bir atölye ile işe başladılar. Büyük hayalleri vardı. Paradan daha büyük hayaller...

2009 yılında Yahyaoğulları Mobilya Ltd Şti olarak faaliyetlerine devam ettiler. 2011 yılında Seydişehir Organize Sanayi bölgesine yatırım yapan ilk firma oldu. 85 kişiye istihdam sağlıyor. 40 yılllık tecrübeyle konfor üretiyor. Tasarım çizgisiyle, kalitesiyle, estetik ve sağlamlığıyla tüm mekanları güzelleştiriyor. Yahyaoğulları Mobilya; Desemo Home, Desemo Kids, Desemo Afrikano ve Desemo Consept markalarıyla hızla büyüyor. Anadolu'da, yeni bir başarı hikayesi yazılıyor.