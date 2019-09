Aşk Ağlatır dizisinin fragmanı yayımlandı! Aşk Ağlatır oyuncu kadrosunda kimler var?

31.08.2019 15:04

Başrollerde Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan'ın bulunduğu Aşk Ağlatır dizisi izleyicinin beğenisini kazanacak olay örgüsü ile Show'da olacak. İddialı yapımın ne zaman başlayacağı ise merak ediliyor. Aşk Ağlatır oyuncu kadrosu, fragmanı ve konusu haberimizde…

AŞK AĞLATIR KONUSU

Taşradan İstanbul'a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır'da, zorla evlendirilmek istenen Ada'nın gözyaşları izleyenleri derinden etkiliyor. Yusuf, çaresiz kalan Ada'ya destek olmaya çalışır. İstanbul'a doğru yola çıkan ikilinin neler yaşayacağı merakla bekleniyor.

OYUNCU KADROSU

Show TV'de ekrana gelmeye hazırlanan ve "Love That Makes You Cry'' dizisinden uyarlanan Aşk Ağlatır dizisinin başrollerinde Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan yer alıyor.

AŞK AĞLATIR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, yapımcılığını Faruk Bayhan'ın yaptığı ve senaryosunu Yelda Eroğlu'nun düzenlediği Aşk Ağlatır dizisi, Eylül'de Show TV ekranlarında olacak.

1.BÖLÜM 2. FRAGMAN

Dizinin ilk bölümüne dair yayımlanan 2. fragmanda: Ada'nın annesinin duygusal mektubu dikkat çekiyor. Yusuf'un eline geçen mektuptaki "Keşke büyüdüğünü görebilseydim. Beni, anneni sakın unutma!" sözleri duygu dolu anlar yaşatıyor. Çevresinin bütün baskısına rağmen içindeki yaşama sevincini korumayı başaran Ada'nın, annesinin öğrettiği tekerlemeyi söyleyerek, beton çatlağında yeşeren çiçeği suladığı anlar ekrana geliyor.