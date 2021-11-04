Aşk Ağlatır 8. Bölüm Kısa Özet
Aşk Ağlatır 8. Bölüm Özeti: Nalan'ın hamileliği Ada ve Yusuf'u ayırmıştır.
Aşk Ağlatır 8. Bölüm Özeti:
Nalan'ın hamileliği Ada ve Yusuf'u ayırmıştır. Yusuf, Nalan'a geri döner ama çok mutsuzdur; aklı, kalbi biricik aşkı Ada'dadır. Her fırsatta Ada'yla görüşebilmenin, onun yanında olabilmenin yollarını arar.
Nihal, hastaneden taburcu edilen Yıldırım'a evde bakım hizmeti vermesi için Ada ile anlaşır. Ada Özben ailesinin evinden çalışmaya başlar. Rüzgar bu karara çok sevinir. Ada'yla yakınlaşabilmek için eline bir fırsat geçmiştir. Yıldırım'ı sırrı saklaması için ikna eden Nihal ve Mert biraz olsun rahatlamıştır. Ancak hiç hesaba katmadıkları bir şey olur.
Oyuncular:
Deniz Can Aktaş
Hafsanur Sancaktutan
Yağız Can Konyalı
Pelin Öztekin
Eda Şölenci
Oktay Çubuk
Sezin Bozacı
Durul Bazan
Laçin Ceylan