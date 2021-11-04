Aşk Ağlatır 8. Bölüm Kısa Özet - Haberler
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Aşk Ağlatır 8. Bölüm Kısa Özet

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Aşk Ağlatır 8. Bölüm Özeti: Nalan'ın hamileliği Ada ve Yusuf'u ayırmıştır.

Aşk Ağlatır 8. Bölüm Özeti:

Nalan'ın hamileliği Ada ve Yusuf'u ayırmıştır. Yusuf, Nalan'a geri döner ama çok mutsuzdur; aklı, kalbi biricik aşkı Ada'dadır. Her fırsatta Ada'yla görüşebilmenin, onun yanında olabilmenin yollarını arar.

Nihal, hastaneden taburcu edilen Yıldırım'a evde bakım hizmeti vermesi için Ada ile anlaşır. Ada Özben ailesinin evinden çalışmaya başlar. Rüzgar bu karara çok sevinir. Ada'yla yakınlaşabilmek için eline bir fırsat geçmiştir. Yıldırım'ı sırrı saklaması için ikna eden Nihal ve Mert biraz olsun rahatlamıştır. Ancak hiç hesaba katmadıkları bir şey olur.

Oyuncular:

Deniz Can Aktaş

Hafsanur Sancaktutan

Yağız Can Konyalı

Pelin Öztekin

Eda Şölenci

Oktay Çubuk

Sezin Bozacı

Durul Bazan

Laçin Ceylan

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