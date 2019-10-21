Aşk Ağlatır 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Aşk Ağlatır 7. bölüm izle

21.10.2019 10:24

Aşk Ağlatır 7. bölüm Show'da Pazar günü izleyen karşısına çıktı. Yusuf, Ada ile yeni bir başlangıç yapmaya karar vermişken Nalan onların peşini bırakacak gibi değildir. Aşk Ağlatır son bölümde neler oldu? Aşk Ağlatır 8. bölüm fragmanı haberimizde.

Aşk Ağlatır 7. Son Bölüm Full İzle…

8. BÖLÜM İLK SAHNE YAYIMLANDI

Ada ile Yusuf yan yana satış yapmak amacıyla tezgah kurarlar. O sırada Rüzgar arar ve telefonda Ada'nın ona sadece ''Rüzgar'' dediğini duyunca Yusuf sinirlerine hakim olamaz.

'Arkadaş mı oldunuz?' diye soran Yusuf'a, Ada'nın cevabı ise 'Evet'dir. Ada, Yusuf'un neden incindiğini anlar ancak elinden bir şey gelmez.

AŞK AĞLATIR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada ve Rüzgâr'ı bir arada gören Yusuf, Ada'nın Rüzgâr'la yakınlaştığını düşünür. Ada, Yusuf'un kendisine soğuk ve mesafeli davranmasına bir anlam veremez ve onunla konuşmaya karar verir. Ada Yusuf'a o gece neden Rüzgâr'la birlikte olduklarını anlatır, her şeyi yanlış anladığını söyler ve 'Ben sadece seni seviyorum' der.

Yusuf Ada'yla konuşmasından sonra Nalân'dan ayrılmaya karar verir; ayrılır da. Artık Ada'yla aralarında bir engel kalmamıştır, dünyada onlardan mutlusu yoktur. Ancak Nalân öyle kolay vazgeçecek biri değildir. Yusuf'u tekrar kazanmak için bir planı vardır.