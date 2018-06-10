Aşk Adası'nın Güzel Yarışmacısının Uygunsuz Görüntülerini İnternette Sattığı Ortaya Çıktı
İngiltere'de reyting rekorları kıran, gençlerin bir villada aşkı aradığı Love Island programındaki kadın yarışmacılardan Megan Barton-Hanson'ın çıplak videolarını internette sattığı ortaya çıktı.
İngiltere'de aradıkları aşkı bulmak isteyen bekar erkek ve kadınların bir villada yaşadıkları Love Island (Aşk Adası) isimli programın yarışmacılarından Megan Barton-Hanson'ın kendi uygunsuz videolarını internetten sattığı ortaya çıktı.
15 STERLİN'E AYLIK ABONELİK YAPIYOR
Genç model, fotoğraflarını ve kliplerini görüntülemek için hayranlarını abonelik sistemi ile ücretlendiriyor. Ayda 15 sterlin (90 lira) karşılığında hayranlarına uygunsuz hallerini gösteren 24 yaşındaki kadının Instagram sayfasının popülaritesi de bu olaydan sonra hızla artmaya başladı.
Megan, ateşli görünüşünün rakipler karşısında kendisine avantaj sağlayacağını düşünüyor.
YORUMLAR (6)
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emekli ye bin tl diye ikramiye diye teyit ettiler haberde ama sağ kişi aldı eşi ölen de alamadı burda bakan yanlış anlattı deseydi millete emeklinin kensi sağ ise alacak bin tl eşi ölmüş ise ayrısaydı tüm emekliler ümitlenmezdi nerden bilsin ayşe teyze 500 veya /250 tl alacağına birde sistemi bilmedi için kendide çekemiyor yakını çektiriyor güvendiyi 250 tl alınca kıyamet kopuyor evde paramı çaldı oluyor torun veya çocukları ondan dolayı hükümet sınıfta kaldı hayal kırıklığıCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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aman banane neyime lazım mübrek günCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Malı hem üretiyor hem sunuyor, kendi patronu olmuşCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sonunu dusunen kahraman olamaz Oylar perinjeckeCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Goruntu yokCevap Yaz Yayından Kaldır