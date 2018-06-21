Aşk Adası'ndaki Skandallarıyla Bilinen Tescilli Güzel Ölü Bulundu
Geçtiğimiz senelerde İngiltere'nin sevilen yarışma programlarından Aşk Adası'nda da boy gösteren ve yaşadıkları ile uzun süre gündemde kalan eski Britanya güzeli Sophie Gradon, evinde ölü bulundu.
Eski Büyük Britanya güzeli Sophie Gradon, İngitere'nin Northumberland bölgesindeki evinde ölü bulundu.
"AŞK ADASI"NDA YARIŞMIŞTI
Gradon, 2016 yılında ülkenin en çok izlenen programlarından biri olan, bekar erkek ve kadınların bir villada aşkı aradıkları Love Island (Aşk Adası) yarışmasında yer alarak, bütün İngiltere'nin dikkatini çekmişti.
DEPRESYONLA MÜCADELE EDİYORDU
32 yaşındaki güzel, depresyonla mücadele ettiğini aylar önce açıklamıştı.
Gradon'ın ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadığı polis yetkilileri tarafından açıklandı. Güzel yıldız geçtiğimiz Eylül ayında Twitter'a, "Merhaba arkadaşlar, sadece ölüler depresyonla mücadele etmiyor. geri döneceğim, söz veriyorum" yazmıştı.
"RUHUMU SATTIM"
Katıldığı yarışma sırasında gardropta cinsel ilişkiye girerek bütün dikkatleri üzerine çeken Gradon, "Ruhumu reality show'a sattım" açıklamasında da bulunmuştu. Gradon yarışmada bir kadına öpüşmüş ve yarışmanın bugüne kadar ki tek biseksüel yarışmacısı olduğu anlaşılmıştı.
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sapiklik icki fuhus yasadiklari hayata bak. . sonra da intihar ediyorlar. . sapiklik yapmalarinin nedeni hicbirseyden zevk alamaz hale gelmeleri. . kadin kadina opusmekte nedir ya Allah belasini versin boyle insanlarin. . . vermiste zaten . . lanet olsun hepsine. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sıradanlığa katlanamayan sapıtır.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bi pislik daha temizlendiCevap Yaz 1 2 Yayından KaldırUMARIM: Sonraki de sen olursunYayından Kaldır
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Belasını bulmuşCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır