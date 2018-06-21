Aşk Adası'ndaki Skandallarıyla Bilinen Tescilli Güzel Ölü Bulundu

Eski Büyük Britanya güzeli Sophie Gradon, İngitere'nin Northumberland bölgesindeki evinde ölü bulundu.

"AŞK ADASI"NDA YARIŞMIŞTI

Gradon, 2016 yılında ülkenin en çok izlenen programlarından biri olan, bekar erkek ve kadınların bir villada aşkı aradıkları Love Island (Aşk Adası) yarışmasında yer alarak, bütün İngiltere'nin dikkatini çekmişti.

DEPRESYONLA MÜCADELE EDİYORDU

32 yaşındaki güzel, depresyonla mücadele ettiğini aylar önce açıklamıştı.

Gradon'ın ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadığı polis yetkilileri tarafından açıklandı. Güzel yıldız geçtiğimiz Eylül ayında Twitter'a, "Merhaba arkadaşlar, sadece ölüler depresyonla mücadele etmiyor. geri döneceğim, söz veriyorum" yazmıştı.

"RUHUMU SATTIM"

Katıldığı yarışma sırasında gardropta cinsel ilişkiye girerek bütün dikkatleri üzerine çeken Gradon, "Ruhumu reality show'a sattım" açıklamasında da bulunmuştu. Gradon yarışmada bir kadına öpüşmüş ve yarışmanın bugüne kadar ki tek biseksüel yarışmacısı olduğu anlaşılmıştı.