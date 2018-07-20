Aşk Adası'nda Ağızları Açık Bırakan Olay! Kameralarla Dolu Villanın Banyosunda İlişkiye Girdiler
İngiltere'de yayınlanan ve bekar gençlerin gerçek aşkı aradığı Aşk Adası isimli programda birbirlerine aşık olan ancak başkalarıyla eşleştirilen çift, programı terk etmeden önce villanın banyosunda cinsel ilişkiye girdi.
İngiltere'de yayınlanan Love Island programında yarışmacı olarak yer alan George Steel ve Sam Bird isimli iki yarışmacı, bazı yarışmacıların elenmesinden sonra yapılan tekrar eşleşme sonuçlarından memnun olmayınca yarışmadan ayrılma kararı aldı.
EVİ TERK ETMEDEN ÖNCE BANYOYA GİRDİLER
Çift, yarışmanın yapıldığı köyü terk etmeden çok kısa bir süre önce banyoya girip kameralarında önünde cinsel ilişkiye girdi. Yarışmayı yayınlayan kanal ise sadece çiftin beraber banyoya gittikleri anların görüntülerini yayınladı. Kanal, cinsel ilişkiye girdikleri kısımları yayın politikası gereği ekrana yansıtmadı.
GERÇEK AŞKI BULDUKLARINA İNANIYORLAR
Başka kızlarla eşleşen Sam, "İki yeni kızla tanımak için elimden geleni yaptım, onlar çok ateşli güzel kızlar ama ben onlarla birlikte olduğum zaman sadece onların Georgia olmadığını düşünüyorum" diyerek aşkını itiraf etti.
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Bu ahlak dışı haberleri nede bize gündem konusu oluyor kime ne faydası var bize bunların ahlaksızlığı lazım değil bize bunların teknolojisi lazım gündemi saptirmayin...Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Keşke ben de o gemide olsaydım.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aslı ve BüşraCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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İNTİZARLA CECELİNİN ESKİ KARISINI BURAYA GÖNDERSİNLER, İNTİZAR BANYODA PASPASIN KRALINI ÇEKER.Cevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır
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ŞUAN GENÇLER GRUP YAPMAYI TERCİH EDİYOR GENELLİKLECevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır