Aşk 101 dizisinin yeni fragmanı
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basketbol, Magazin

Aşk 101 dizisinin yeni fragmanı

İyilik demek bir düzene ayak uydurmak demek mi yoksa kendi kurallarımızı yaratıp yine de iyi bir insan olabilmek mümkün mü? Aşk 101, 24 Nisan Cuma günü tüm dünya ile aynı anda yalnızca Netflix'te...

06.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:32
Aşk 101 dizisinin yeni fragmanı

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar. Çıktıkları bu yolculukta birbirleri hakkında bildiklerinden çok daha fazla ortak noktaları olduğunu, beraberken ne kadar güçlü olduklarını ve sevginin zorla var edilemeyeceğini fark ederler.

Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı ve Kaan Urgancıoğlu gibi başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Aşk 101'in yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer oturuyor.

Kaynak: Snob Magazin

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