Aşıyı Türkiye'ye kim getiriyor?

Türkiye'nin Çin'den ısmarladığı ve Çin gümrüğünde görülen korona vakası nedeniyle nakliyesi ertelenen aşıların ilk partisi yarın Türkiye'de olacak. Sağlık Bakanlığı, Sinovac şirketi tarafından üretilen aşı için "aracısız getireceğiz" açıklamasında bulundu ancak ortaya atılan iddialar, aşının Keymen İlaç adlı bir şirket tarafından getirildiği yönünde

Kaynak: DailyMotion.com