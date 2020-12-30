Aşıyı Türkiye'ye kim getiriyor?
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Aşıyı Türkiye'ye kim getiriyor?

30.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:48

Türkiye'nin Çin'den ısmarladığı ve Çin gümrüğünde görülen korona vakası nedeniyle nakliyesi ertelenen aşıların ilk partisi yarın Türkiye'de olacak.

Türkiye'nin Çin'den ısmarladığı ve Çin gümrüğünde görülen korona vakası nedeniyle nakliyesi ertelenen aşıların ilk partisi yarın Türkiye'de olacak. Sağlık Bakanlığı, Sinovac şirketi tarafından üretilen aşı için "aracısız getireceğiz" açıklamasında bulundu ancak ortaya atılan iddialar, aşının Keymen İlaç adlı bir şirket tarafından getirildiği yönünde

Aşıyı Türkiye'ye kim getiriyor?

Kaynak: DailyMotion.com

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