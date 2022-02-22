Asiye'ye Pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı (2) - Haberler
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Asiye'ye Pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı (2)

Demirören Haber Ajansı, Kadir Güneş - Güncel
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Asiye'ye Pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı (2)

4 SANIK YENİDEN TUTUKLANDIGaziantep'te, Pitbull cinsi 2 köpeğin Asiye Ateş'e (4) saldırmasına ilişkin davada tutuklu 4 sanığın tahliye kararına, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını inceleyen Nöbetçi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

4 SANIK YENİDEN TUTUKLANDI

Gaziantep'te, Pitbull cinsi 2 köpeğin Asiye Ateş'e (4) saldırmasına ilişkin davada tutuklu 4 sanığın tahliye kararına, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını inceleyen Nöbetçi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Kararın ardından gözaltına alınarak mahkemeye getirilen Mustafa Elibol, Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak ve Zeliha Can yeniden hakim karşısına çıktı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, delillerin toplanmamış olması ve yaralanmanın boyutunu dikkate alarak, sanıkların tutuklanmalarına karar verdi. 4 sanık kararın ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP-DHA


Asiye'ye Pitbull saldırısı davasında 4 sanık için yeniden tutuklama kararı (2)

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Pitbull, Güncel, Haberler

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