Asiye AKTAŞ hakkın rahmetine kavuşmuştur.
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Asiye AKTAŞ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Asiye AKTAŞ hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Toplum

Asiye AKTAŞ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Şephane köyü sakinlerinden Merhum Ahmet AKTAŞ'ın eşi Betüle, Sefire, İbrahim ve Seyfullah AKTAŞ'ın anneleri Mustafa AKÇAY'ın kayınvalidesi Asiye AKTAŞ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. İbrahim AKTAŞ: 0539 618 10 57

05 Eylül 2021, Pazar

Kaynak: Habermetre

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