AŞIYA YOĞUN İLGİ, AŞI ODALARI ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTURDU
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AŞIYA YOĞUN İLGİ, AŞI ODALARI ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da aşı olmak isteyenlerin yoğun ilgisi karşısında yavaşlayan elektronik sistem nedeniyle hastane önlerinde yoğunluk oluştu.

ANTALYA'da aşı olmak isteyenlerin yoğun ilgisi karşısında yavaşlayan elektronik sistem nedeniyle hastane önlerinde yoğunluk oluştu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 saatte 2 bin kişi aşı oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na kaydı olanlara aşı hakkının tanımlanmasıyla birlikte Türkiye genelindeki aşı merkezlerinde yoğunluklar oluştu. Aşı kaydının yapıldığı sistemdeki aksamalar nedeniyle hastane girişinde ve aşı odaları önlerinde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ve aşı odalarının bulunduğu koridorda aşı için gelenlerin yoğunluk oluşturmaması için güvenlik önlemleri alınıp, fiziki mesafe kuralı uygulanmaya çalışıldı.

5 SAATTE 2 BİN KİŞİ AŞILANDI

Saat 09.00'da başlayan aşılama çalışmalarında 6 saatte 2 bin kişiye aşı yapıldı. Gün içerisinde 5 bine yakın kişinin aşılanması beklenirken ağırlıklı Biontech'in tercih edildiği görüldü. Aşı için gelenlerin kimlik kontrolü ve aşının tanımlanıp tanımlanmadığının kontrolü normal zamanlarda 5 dakika sürerken, bugünkü yoğunluk nedeniyle bu süre yarım saati buldu.

İkinci doz aşısını olmak için hastaneye geldiğini anlatan Mehmet Sayıcı, kalabalığın yoğun ilgiden kaynaklandığını söyledi. Herkesin bir anda aşı olmak için geldiğini belirten Sayıcı, 'Çok yoğunluk var, yarım saat kadar bekledim" dedi.

AŞIYA YOĞUN İLGİ, AŞI ODALARI ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTURDU
AŞIYA YOĞUN İLGİ, AŞI ODALARI ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTURDU
AŞIYA YOĞUN İLGİ, AŞI ODALARI ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTURDU
AŞIYA YOĞUN İLGİ, AŞI ODALARI ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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