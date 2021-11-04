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Asit yüklü tanker yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Asit yüklü tanker yandı

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kara yolunuda, asit yüklü tankerin devrilmesi sonucu yolun bir süre ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kara yolunuda, asit yüklü tankerin devrilmesi sonucu yolun bir süre ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, 28 ton sülfürik asit yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı devrilerek yanmaya başladı.

Bursa Büyük şehir Belediyesi'nden 2 itfaiye ve bir su tankeri olay yerine sevk edilirken, Domaniç Belediyesi bir İtfaiye ve Domaniç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arasöz ile tam teşekküllü kurtarma araçları da olay yerine sevk edildi.

Domaniç ve İnegöl jandarma ekipleri yolun her iki tarafında biriken araçları güvenlik amaçlı 800 metre geriye çekerken itfaiyelerde köpük sıkarak yangını söndürdüler.

Olay nedeniyle her iki tarafta biriken araçlar, daha sonra jandarma ekipleri tarafından Bozüyük yoluna yönlendirdi.

Özel kıyafetli 112 sağlık timi asitten astım krizine giren görevlilere olay yerinde müdahalede bulundu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, AFAD ekiplerince yol kireç ve özel maddelerle asitten arındırıldıktan sonra tekrar trafiğe açıldığı belirtildi. - KÜTAHYA

Asit yüklü tanker yandı

Asit yüklü tanker yandı

Asit yüklü tanker yandı

Asit yüklü tanker yandı

Asit yüklü tanker yandı

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