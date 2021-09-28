ASİT KUYUSUNA DÜŞEN FABRİKA SAHİBİ İLE KURTARMAYA ÇALIŞAN İŞÇİ ÖLDÜ - Haberler
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ASİT KUYUSUNA DÜŞEN FABRİKA SAHİBİ İLE KURTARMAYA ÇALIŞAN İŞÇİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, fabrikanın ek inşaat alanındaki asit kuyusuna düşen iş yeri sahibi Bayram Kurtuluş (60) ile onu kurtarmaya çalışan işçi Erkan Karahüyüklü, hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, fabrikanın ek inşaat alanındaki asit kuyusuna düşen iş yeri sahibi Bayram Kurtuluş (60) ile onu kurtarmaya çalışan İşçi Erkan Karahüyüklü, hayatını kaybetti.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın sahiplerinden Bayram Kurtuluş, iş yerine ait ek inşaat alanındaki çalışmaları kontrol ettiği sırada kapağı açık olan asit kuyusuna düştü. Bu sırada durumu fark eden işçilerden Erkan Karahüyüklü de Kurtuluş'u kurtarmak için kuyuya girdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla kuyudan çıkarılan 2 kişi ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtuluş ile Karahüyüklü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kurtarma çalışmaları sırasında kuyudaki kokudan etkilenen 8 işçi ise götürüldükleri Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ASİT KUYUSUNA DÜŞEN FABRİKA SAHİBİ İLE KURTARMAYA ÇALIŞAN İŞÇİ ÖLDÜ

ASİT KUYUSUNA DÜŞEN FABRİKA SAHİBİ İLE KURTARMAYA ÇALIŞAN İŞÇİ ÖLDÜ

ASİT KUYUSUNA DÜŞEN FABRİKA SAHİBİ İLE KURTARMAYA ÇALIŞAN İŞÇİ ÖLDÜ

ASİT KUYUSUNA DÜŞEN FABRİKA SAHİBİ İLE KURTARMAYA ÇALIŞAN İŞÇİ ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ASİT KUYUSUNA DÜŞEN FABRİKA SAHİBİ İLE KURTARMAYA ÇALIŞAN İŞÇİ ÖLDÜ - Haberler
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