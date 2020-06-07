Asit kazanından çıkan kokudan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı
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Asit kazanından çıkan kokudan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta kumaş boyama fabrikasında, delinen asit kazanının kokusundan etkilenen 3 işçi hastanede tedavi altına alındı.

07.06.2020 03:00 | Son Güncelleme: 07.06.2020 03:05

Kahramanmaraş'ta kumaş boyama fabrikasında, delinen asit kazanının kokusundan etkilenen 3 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolu üzerinde bulunan bir kumaş boyama fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 5 ton büyüklüğündeki plastik asit kazanı delindi. Dışarıya akan asitlerin dağılmasının ardından 3 işçi kokudan etkilendi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, rahatsızlanan işçiler 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Fabrikada çalışan diğer işçiler ise tedbir amaçlı evlerine gönderildi.

Bölgede dağılan asitlerin temizlenmesi için çalışma yapıldı.

Asit kazanından çıkan kokudan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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