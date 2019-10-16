Asistan doktoru jiletle boğazından yaraladı (2)
KAPKAÇ YAPTI, KADINI SÜRÜKLERKEN YAKALANDIİzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli Asistan Dr. Kadir Songür'ün boğazını jiletle kesen ve olayın ardından koşarak kaçan Bayram K.
KAPKAÇ YAPTI, KADINI SÜRÜKLERKEN YAKALANDI
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli Asistan Dr. Kadir Songür'ün boğazını jiletle kesen ve olayın ardından koşarak kaçan Bayram K., Karşıyaka ilçesindeki çarşıda, bir kadının çantasını almaya çalıştı. Kadını yerlerde sürükleyen Bayram K., olaya müdahale eden yunus ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Bayram K.'nin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Davut CAN/İZMİR,