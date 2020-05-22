Asistan doktorlar 30 bin lira toplayıp temizlik personeline dağıttı SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan 200'e yakın asistan doktor, Covid-19 sürecinde aldıkları ek ödemelerin bir kısmını ek ödemeden faydalanamayan hastane personeliyle paylaştı.

SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan 200'e yakın asistan doktor, Covid-19 sürecinde aldıkları ek ödemelerin bir kısmını ek ödemeden faydalanamayan hastane personeliyle paylaştı. Toplanan 30 bin TL, personele eşit olarak dağıtılacak.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan 200'e yakın asistan doktor, Covid-19 salgını sürecinde aldıkları ek ödemelerin bir kısmını, bu süreçte ek ödemeden faydalanamayan hastane personeliyle paylaştı. Asistan doktorlar 30 bin TL'lik paranın bir kısmını kendi servislerinde görev yapan yardımcı personele dağıtırken, kalan meblağ Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akif Çakar'a verildi. Prof. Dr. Çakar, Ramazan Bayramı öncesi yapılan bu anlamlı davranış için asistan doktorlara teşekkür ederken, bunun diğer pandemi hastanelerine de örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

- Sakarya

Kaynak: DHA