Asistan doktora jiletli saldırı

16.10.2019 17:36

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle yaralayan şüpheli, Karşıyaka ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt semtindeki hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniğine gelen B.K, daha önce kendisini muayene eden asistan doktor Songür ile tartıştı.

MS hastası olduğu öğrenilen B.K, Songür'ü jiletle boğazından yaraladı. Mesai arkadaşlarınca tedavi altına alınan Songür'ün hafif yaralandığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaçan B.K'nin kimliği, güvenlik kamerası kayıtlarından belirlendi. Saldırgan, polis ekiplerince Karşıyaka ilçesinde gözaltına alındı.

Kaynak: AA