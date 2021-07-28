Aşısını olup gelene ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor
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Aşısını olup gelene ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Güncel

Aşısını olup gelene ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor Berber Münir Önkan: "Aşı olmak istemeyenler var.

Aşısını olup gelene ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor

Berber Münir Önkan: "Aşı olmak istemeyenler var. Onları teşvik etmek için böyle bir yola başvurduk"

" Eğer müşteri aşı kartını almışsa ödüllendirerek masajımızı, cilt bakımını yapıyoruz"

ANKARA - Ankara'da 38 yıldır berberlik yapan Münir Önkan, aşı olmak istemeyenleri aşıya teşvik etmek için, iki doz aşısını yaptıranlara, dükkanında ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor.

Ankara'da Emek caddesi üzerinde dükkanı bulunan 50 yaşındaki Münir Önkan, tüm dünyada yaygınlaşan aşı teşvik kampanyalarından birini hayata geçirdi. 38 yıllık berberliğinin yanı sıra 20'yi aşkın ödüle sahip olan Önkan, berber dükkanında iki doz aşısını yaptırıp aşı kartını alanlara ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor. Önkan, yürüttüğü aşı teşvik kampanyasına çevreden olumlu tepkiler geldiğini belirtti.

"Aşı olmak istemeyenler var. Onları teşvik etmek için böyle bir yola başvurduk"

Covid-19 salgınının dünyayı saran bir virüs olduğunu ve iki yıldır bu salgınla mücadele ettiklerini ifade eden Ankara Berberler Odası Denetim Kurulu Başkanı Önkan, "57 gün bir kapalı kaldık, 52 gün bir kapalı kaldık, 17 gün bir kapalı kaldık. Baktık arkadaşlarımızla, dostlarımızla beraber çay içmek sohbet etmek istiyoruz. Çok sıkıntılı bir süreçten geçtik. Vaka sayıları artışa geçti. Bayram tatili ile birleşince. Biraz gevşemeler oldu, maske mesafe hijyen kurallarında. Böyle olunca aşıya da teşvik etmek için böyle bir çalışma başlattık. Gerçekten aşı başarılı. En azından aşı olanlar biraz daha hafif atlatıyor hastalığı. Çok şükür aşılar çoğaldı ama olmak istemeyenleri teşvik etmek için böyle bir yola başvurduk" dedi.

"Hem biz yeni arkadaşlarla tanışmış oluyoruz hem de biz sanatımızı icra etmiş oluyoruz"

Kampanyanın başladığı andan itibaren rağbet gördüğünü dile getiren 38 yıllık berber Önkan, "İnsanlar aşılarını oluyorlar, aşı kimliklerini gösteriyorlar. Biz de burada cilt bakımlarını, saç bakımlarını yapıyoruz. Hem biz yeni arkadaşlarla tanışmış oluyoruz hem de biz sanatımızı icra etmiş oluyoruz. Burada biz ülkemizi, vatanımızı bu salgından korumak için elimizden geleni, ahilik kültüründen gelen yapıyoruz" diye konuştu.

Kampanya hakkında olumsuz bir tepki almadığını söyleyen 20'yi aşkın berber ödülü sahibi Önkan, insanların olumlu tepki verdiğini ve masaj olup mutluluk içerisinde dükkandan çıktıklarını aktardı.

"Eğer aşı kartını almışsa ödüllendirerek masajımızı, cilt bakımını yapıyoruz"

Randevu sistemi ile çalıştıklarını söyleyen Önkan, kampanyadan faydalanmak isteyenlerin için sürecin işleyişini şu şekilde anlattı:

"Müsaitsek masajını, cilt bakımını yapıyoruz. Saç kesimi isterse saç kesimine de yardımcı oluyoruz. Saat başı bir kişi aldığımız için gönül rahatlığı ile cilt bakımı, saç kesimi, kişisel bakımını yapıyoruz. HES kodlarına bakıyoruz. Eskiden HES kodlarına çok bakıyorduk. Şimdi aşı kartı var mı yok mu ona bakıyoruz. Birinci doz aşısını olmuşsa ikinci doz aşısının günün hatırlatıyoruz. Bu şekilde müşterinin HES kodu ve aşı kartı ile bakıyoruz. Eğer aşı kartını almışsa ödüllendirerek masajımızı, cilt bakımını yapıyoruz.

Aşısını olup gelene ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor
Aşısını olup gelene ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor
Aşısını olup gelene ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor
Aşısını olup gelene ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor
Aşısını olup gelene ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor
Aşısını olup gelene ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor
Aşısını olup gelene ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor
Aşısını olup gelene ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor
Aşısını olup gelene ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor
Aşısını olup gelene ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor
Aşısını olup gelene ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor
Aşısını olup gelene ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor
Aşısını olup gelene ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor
Aşısını olup gelene ücretsiz cilt bakımı ve masaj yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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