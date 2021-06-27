Aşısını geciktirenlere 'aşı olun' çağrısı yapan vatandaş takdir topladı

Kayserinin Yeşilhisar ilçesinde vatandaşlara randevusuz covid-19 aşısı yapıldı.

Kayserinin Yeşilhisar ilçesinde vatandaşlara randevusuz covid-19 aşısı yapıldı. Aşı sırasını geciktirenlere 'aşı olun' çağrısında bulunan 62 yaşındaki bir vatandaş ise çevredekilerin takdirini topladı.

Uygulamaya katılan Yeşilhisar İlçe Kaymakamı Fatih Bayram, İlçe Devlet Hastanesi Başhekim Ali Dal ile pazar yerinde vatandaşları aşı olmaları konusunda tek tek gezerken, Hacı Bekir Karaman isimli Bir vatandaş hem İlçe Kaymakamına hem de Başhekime duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, vatandaşların aşı olma konusundaki ilgisizliğine veryansın etti.

Aşı olmayan vatandaşlara seslenen Hacı Bekir Karaman, "Devletimiz hizmet getirmiş başka ülkelerde on dolar bu aşı bizde bedava ve her yerde aşı yapılıyor. Neden gidip aşı olmuyorsunuz? Gidin ki bu illeti yenelim. Ekonomimiz düzlüğe çıksın. Allah Rızası için aşınızı olun. Ben de aşımı oldum. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı