Asırlık zeytin ağacının gövdesi meşe ağacına yuva oldu
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Asırlık zeytin ağacının gövdesi meşe ağacına yuva oldu

09.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:01
Asırlık zeytin ağacının gövdesi meşe ağacına yuva oldu

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 550 yıllık zeytin ağacının gövdesi meşe ağacına yuva oldu.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 550 yıllık zeytin ağacının gövdesi meşe ağacına yuva oldu. Turizmci Mehmet Öngen, bahçesindeki zeytin ağacı ile meşe ağacını korumaya aldı. 

Edremit'in Güre Mahallesi'nde yaşayan turizmci Mehmet Öngen'in bahçesindeki 550 yıllık zeytin ağacının gövdesine, meşe ağacı kök saldı. Öngen, zeytin ağacının kutsal kabul edildiğini belirterek, "Kendi gövdesinden başka canlara hayat veriyor. Bu özelliği kutsallığını ortaya koyuyor. Zeytin ağacının gövdesinin içinden meşe ağacı, yıllardır varlığını sürdürüyor. Her iki ağaç da birbirinin varlığını tehdit etmiyor" dedi. Serin ve sulak alanlarda yetişen meşe ağacının bahçesindeki zeytinin gövdesinde yıllardır dal budak saldığını kaydeden Mehmet Öngen, "Doğa çok bereketli. Her bitkiye yaşam hakkı tanıyor. Zeytin ağacı her toprak türünde yaşar. Meşe ise gölgeyi sever. Yıllardır iki ağaç birbirinin içinde yaşıyor. Sadece bu iki ağacın birlikteliğini görmek için bahçeye gelen ziyaretçilerimiz var" diye konuştu.


- Balıkesir
Asırlık zeytin ağacının gövdesi meşe ağacına yuva oldu
Asırlık zeytin ağacının gövdesi meşe ağacına yuva oldu
Asırlık zeytin ağacının gövdesi meşe ağacına yuva oldu
Asırlık zeytin ağacının gövdesi meşe ağacına yuva oldu
Asırlık zeytin ağacının gövdesi meşe ağacına yuva oldu
Asırlık zeytin ağacının gövdesi meşe ağacına yuva oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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