Asırlık tohumdan üretilen patlıcanlardan yapılan yemekler damak çatlatıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Asırlık tohumdan üretilen patlıcanlardan yapılan yemekler damak çatlatıyor

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde geleneksel yöntemlerle asırlık tohumlardan üretilen patlıcanlardan yapılan lezzetli yemekler damak çatlatıyor.

Asırlık tohumdan üretilen patlıcanlardan yapılan yemekler damak çatlatıyor
22.07.2020 10:25 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:28

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde geleneksel yöntemlerle asırlık tohumlardan üretilen patlıcanlardan yapılan lezzetli yemekler damak çatlatıyor.

Güre köyünde ismiyle anılan yaklaşık 100 yıllık tohumlardan üretilen patlıcanlar, Afyonkarahisar ve çevre illerden büyük ilgi görüyor.

Köydeki patlıcan üreticilerinden Hamza Elmas, gazetecilere, 10 dönüm alanda üretimini organik yaptıkları "Güre patlıcanı"nından yapılan yemeklerin tadına doyum olmadığını söyledi.

Patlıcanın lezzetini de köylerine verimli topraklarından aldığını dile getiren Elmas, şöyle konuştu:

"Patlıcanın tohumu yaklaşık 100 yıllıktır ve atamızdan gelmedir. Özel bir tohumdur ve buraya has özellikleri vardır. Uzun yıllardır ekimini yaptığımız bu tohumu üretimin ardından her sene saklıyoruz. Organik ve kuzu etinden daha lezzetlidir. Bizde 10 yıldır aynı yöntemle bu patlıcanı üretiyoruz."

"Gurbetçiler Avrupa'ya götürüyor"

Elmas, üretim esnasında hiçbir tarımsal ilaç kullanmadıklarını belirterek Tarım ve Orman Bakanlığın bölgeye baraj yapmasıyla arazilerinde sulama probleminin olmadığını anlattı.

Ürettikleri "Güre Patlıcanı"nı sadece Afyonkarahisar ve çevre illere satışını yaptıklarını aktaran Elmas, "İstanbul, Ankara, Antalya gibi pazarlara açılmak istiyoruz. Sahamızı daha da geliştireceğiz. Ayrıca, Sandıklı'da satılan patlıcanlarımız Avrupa'ya gurbetçiler tarafından götürülüyor. Organik patlıcanlarımızdan hangi yemeğini yaparsanız yapın bunun lezzeti diğer patlıcanlara benzemez." diye konuştu.

Patlıcan üreticisi Ömer Orhan da köyde yaklaşık 100 dekar alanda üretim yapıldığını belirterek, "Çevre köy ve ilçelerden bunun fidesini istiyorlar. Fide veriyoruz ama yetiştiremiyorlar. Fide ya kuruyup gidiyor ya da patlıcan vermiyor. Bu patlıcanın en önemli özelliği bizim yöremizde yetişmesidir. Nisanda tohumu çimlendirmeye bırakıyoruz. Haziran gibi fide dikimini yaparak temmuzda da hasadını yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı Politika
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince...
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Güncel
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı Dünya
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor Yaşam
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu 3. Sayfa
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Sinop Valisi Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı
ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı
'Sende büyü var' sözüyle kandırdığı kadınları taciz eden şüpheli yakalandı
"Sende büyü var" sözüyle kandırdığı kadınları taciz eden şüpheli yakalandı
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Bursaspor, sosyal mesafe kurallarına uyan 3 bin taraftarına karşı antrenman yaptı
Bursaspor, sosyal mesafe kurallarına uyan 3 bin taraftarına karşı antrenman yaptı
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı
Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı
Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı
Milan'ın Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı
Milan'ın Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı
Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Mehmet Nuri Meral Akşener Halife Hafter Mustafa Şentop
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Tuvana Türkay Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Tamer Tuna Gökhan Gönül Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Daha Fazla Muğla Erkek Çocuk Üniversite
Şu an buradasınız: Asırlık tohumdan üretilen patlıcanlardan yapılan yemekler damak çatlatıyor - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 10:39:08. #1.15#
title