Asırlık Sepetseyrek konağı restore edilmeyi bekliyor
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Asırlık Sepetseyrek konağı restore edilmeyi bekliyor

20.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:55

- Asırlık Sepetseyrek konağı restore edilmeyi bekliyor Adana'nın Kozan ilçesinde Hacıuşağı Mahallesinde asırlık konak olan Sepetseyrek Konağı restore edilerek gelecek nesillere miras olarak bırakılmak isteniyor.

- Asırlık Sepetseyrek konağı restore edilmeyi bekliyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Hacıuşağı Mahallesinde asırlık konak olan Sepetseyrek Konağı restore edilerek gelecek nesillere miras olarak bırakılmak isteniyor.

Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış Kozan'da milli mücadele yıllarından günümüze kalan tarihi konaklardan biri olan Hacıuşağı Mahallesindeki Sepetseyrek Konağı, restore edilerek tarih turizmine kazandırılmak isteniyor.

Hacıuşağı Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılınç, atalarından kalan asırlık Sepetseyrek Konağının turizme kazandırılmasını istedi. Bölgenin konaklar diyarı olduğunu belirten Muhtar Kılınç, "Burası Sepetseyrek Konağı. Burası yıllardan beri bizim için bir sembol. Bu tarihi Sepetseyrek Konağı bir asırdan fazla tarihe sahip. Geçmişte bir intihar olayı yaşanmış ve konak yüksek olunca o zaman satışa çıkarmışlar ve benim dedelerim, babam satın almışlar. Burası restore edilmeyi bekliyor. Sit alanı olduğu için biz bir şey yapamıyoruz, yıkılmasını istemiyoruz. 3 katlı 14 odalı, konak avlusu, ahırı olan muhteşem bir yapı. Eski tarihi bir konak. Geçmiş yıllarda Ermeniler dönemine şahitlik etmiş. Daha önce Ermeniler geldi, buralarda kendi yakınları yaşadığından bahsetmişti. Ermeniler burada doğan yakınları olduğu anlattı. Bölgemiz konaklarla dolu. Bu konaklarımıza sahip çıkalım. Tarihe ve turizme kazandıralım" dedi.

Asırlık Sepetseyrek konağı restore edilmeyi bekliyor
Asırlık Sepetseyrek konağı restore edilmeyi bekliyor
Asırlık Sepetseyrek konağı restore edilmeyi bekliyor
Asırlık Sepetseyrek konağı restore edilmeyi bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

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