Asırlık saatlere hayat veriyor

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, dede mesleği saat tamirciliği yapan Mustafa Öden (58), aynı zamanda, aralarında asırlık saatlerin de bulunduğu bir koleksiyona sahip. Koleksiyonunda 200 yıllık köstekli saat bulunan Öden, Türkiye'nin birçok yerinden antika saatleri topluyor, tamir ve bakımını yaparak, çalışır hale getiriyor.

Burhaniye'de, babası İsmail Öden'in yanında çocukken çıraklık yapan, evli ve 1 çocuk babası Mustafa Öden, 9 Eylül Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra turizm sektöründe çalıştı ve emekli oldu. 11 yıl önce de baba mesleği saat tamirciliğine döndü. Saatlere olan merakı ise bir koleksiyona dönüştü. Gelen eski saatleri tamir eden Öden, bunları koleksiyonuna katmaya başladı. Ayrıca sosyal paylaşım sitelerindeki canlı saat mezatlarına da katılarak saat toplamaya devam eden Öden, koleksiyonunda asırlık saatlerin bulunduğunu belirtti.

Saat tamircisi Mustafa Öden, koleksiyonunda köstekli cep, kol, duvar ve masa saati olmak üzere 50'ye yakın antika saat bulunduğunu belirtti. Öden, koleksiyonunda 1800'li yıllarda üretilmiş saatlerin bulunduğunu söyledi. İşini severek yaptığını anlatan Öden, "1911 yılında dedelerimiz mübadele döneminde Türkiye'ye göç etmişler. 3'üncü kuşak saatçilik yapıyorum. Kardeşlerim de rahmetli ağabeyim de saatçiydi. Tabii ki atadan gelen bir malzeme stokumuz oluştu. Hobi olarak antika saatçilik yapıyorum. 2'nci el kurmalı, otomatik saatler alıp satıyorum. Aynı zamanda bu saatçi dükkanında her türlü saatin pil değişimi, kayış, cam takma işi gibi işler yapıyoruz. Bu hobi saatçilik. Çocukluğumdan beri saatlerin içinde büyüdüğüm için her türlü antika saati alıp satabiliyorum. Aynı zamanda tamirini yapıyoruz bunların. Şu an elimizdeki en eski saat 200 yaşında. Yaklaşık 1800'lü yılların üretimi saatler var. Omegalar var. Zenitler var. Bunun yanında cep saatleri, kovalı direk, kurmalı cep saatlerimiz var. Bunların Burhaniye'de oldukça meraklıları var" dedi. - BALIKESİR