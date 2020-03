Asırlık otel kimsesizlerin yuvası oldu

03.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:04

İZMİR'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yer alan ve kentin en eski binalarından biri olan tarihi otel, 1900'lü yıllardan beri faaliyet gösteriyor. Asırlık otelde, ziyaretçilerin yanı sıra kimsesizler ve evsizler de kalıyor.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan ve önceleri han olarak kullanılan tarihi yapı, 1900'lü yılların başında otel olarak faaliyet göstermeye başladı. Son yıllara kadar genellikle turistlerin konakladığı 46 odalı tarihi otel, kimsesizlerin de yuvası oluyor. 30- 35 yıl gibi uzun süreden beri kalanların da olduğu asırlık otel, İzmir 'in en eski otellerinden biri olarak kabul ediliyor. Otelin 38 yıldır işletmeciliğini yapan İlyas Çamtaş (79), kimsesi olmayan ve evsiz kişilerin de uzun yıllardır otelde konakladığını belirterek, "Eskiden 'heybeli turist' dediğimiz çantalı turistler geliyordu. Son zamanlarda onlar pek gelmiyor. Bizim odalarımızda banyo olmadığı için çoğu kalmıyor. Bazıları da buranın nostalji olmasından dolayı 1- 2 gün kalıp gidiyorlar. Kimsesi olmayan, evsiz ve 20- 30 senedir burada kalan arkadaşlarımız da var. Biraz ben yardım ediyorum biraz da kendi çabalarıyla kalıyorlar. Rahatsız oldukları zaman doktora götürüyoruz, gerektiğinde ücret almayıp yardımcı oluyoruz" dedi.'BURADA BİR AİLE ORTAMI VAR'Oteldeki arkadaşlık ortamının gayet güzel olduğunu vurgulayan Çamtaş, "Burada bir aile ortamı var. Arkadaşlıklar gayet güzel. Şimdiye kadar herhangi bir şikayet duymadık. Oteldeki herkes karınca kararınca geçinip gidiyor. Ben bu binanın bu şekilde kalmasını istiyorum. Mal sahibi tadilat yapmak istiyor. Tedirginiz bu konuda. Bu yaştan sonra benim başka iş yapmama imkan yok" dedi.Eşiyle boşandıktan sonra tarihi otele geldiğini ve 35 sene ile en uzun süredir bu otelde konaklayan kişi olduğunu anlatan İhsan Adnan Ercan (62), "35 senedir burada kalıyorum ve en uzun süredir kalan kişi benim. Burası güvenli bir otel, aileler dahil herkes kalabilir. Odalarda banyo ve tuvalet olmaması dışında her şey güzel. Boşandıktan sonra bir arkadaşımın vasıtasıyla buraya geldim ve o günden beridir burada kalıyorum. İlyas ağabey benim amcam, ağabeyim ve her şeyim olur. İnşallah otelin başına bir şey gelmezse sürekli burada kalmayı planlıyorum" dedi.'BURASI BİR OTEL DEĞİL, BİR EV'Evde sorunları olduğu için bu otelde kalmaya başladığını aktaran Aysel Yeşilyaprak (59), "Bu otelde 2- 2.5 aydır kalıyorum. Evde sorunlarım olduğu için buraya geldim. Eşyalarım orada kaldı. Burası bir otel değil bir ev, benim bir evim oldu. Allah razı olsun, izin veriyorlar kalıyorum. Buradaki arkadaşlık ortamı gayet güzel. Bu otelin patronu İlyas ağabey, sadece bir patron değil. Bize ağabeylik ve babalık yapıyor, yardımcı oluyor. İmkanım olduğu sürece burada kalmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Yaklaşık 20 senedir tarihi otelde çalıştığını belirten Emine Şengül (60) ise "1990'lı yıllardan bu yana bu otelde çalışıyorum. Bazen burada kalıyorum bazen evime gidiyorum. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi iyi. Büyüklerle ağabey ve abla, küçüklerle de kardeş gibiyiz. Beraberce geçinip gidiyoruz. Kimsenin kimseye bir zararı yok. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor" dedi.

Kaynak: DHA