Asırlık Meryem Ana Kilisesi restore edilecek

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi'nde Bağdat Kralı 3. Davut tarafından 976-1001 yıllarında yaptırılan ve yörede "Haholi Kilisesi" olarak da adlandırılan 11 asırlık Meryem Ana Kilisesi'nin turizme kazandırılması için proje hazırlanacak.

19. yüzyılda camiye dönüştürülerek "Taş Cami" ismini alan ve içinde aslan, boğa, kartal, grifon kabartmaları da bulunan yapının restorasyonuna gelecek yıl başlanacak.

Tarihi kilisede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Vali Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uzundere ilçesi Çamlıyamaç Mahallesi'nde 10. yüzyılda Gürcü Kralı Kuropalat Adernese'nin oğullarınca inşa ettirilen Öşvank Kilisesi'ndeki restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

"Bin yılı aşkın süredir dimdik ayakta duruyor"

Meryem Ana Kilisesi'nin de restorasyonuyla ilgili çalışmalar yapacaklarını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Meryem Ana Kilisesi, tıpkı Öşvank Kilisesi gibi, neredeyse aynı tarihlerde yapılmış ve günümüze daha sağlam ulaşmış. Bin yılı aşkın süredir burada dimdik ayakta duran kilise, muhteşem bir coğrafyada bulunuyor. Doğal güzelliği de bozulmamış olan vadinin altyapısı ve yolları da gayet iyi durumda. Meryem Ana Kilisesi, Uzundere ilçesindeki Öşvank Kilisesi'nden biraz daha iyi durumda."

Memiş, Meryem Ana Kilisesi'nin onarımına da başlayacaklarını belirterek, "İnşallah önümüzdeki yıl onarım anlamında yapımı gerçekleştireceğiz. Vatandaşların bir kısmı cami olarak da burada ibaretlerini yapıyor." dedi.

Kaynak: AA