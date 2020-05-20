Asırlık mağaralar restore edilecek
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Asırlık mağaralar restore edilecek

SİİRT'te delikli taş olarak bilinen Rasıl Hacar bölgesinde asırlık Delikli mağaralar, restore edilecek.

Asırlık mağaralar restore edilecek
20.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:49

 

SİİRT'te delikli taş olarak bilinen Rasıl Hacar bölgesinde asırlık Delikli mağaralar, restore edilecek. Milli Park ilan edilen bölgede işletmeci olan İshak Yargıcı, mağaraları restore edip turizme kazandıracaklarını söyledi.Kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan ve altında Botan Nehri akan Delikli mağaralar, turizme kazandırılmak için restore edilecek. Restorasyonun ardından 4 mağara, yerli ve yabancı turistler için sosyal alanlar olarak kullanılacak. Milli Park ilan edilen Rasıl Hacar'da işletmeci İshak Yargıcı, mağaraların oluşma tarihinin tam olarak bilinmediğini ifade ederek, mağaraların tabiatı bozulmadan restore edeceklerini söyledi. Yargıcı, "Delikli Taş, Siirt'in tarihi mekanlarından biridir. 3 yıl önce burası İl Özel İdaresi tarafından onarılarak ihaleye çıkarıldı. Yaklaşık 3 yıldır Delikli Taş'ın işletmekteydim. Bizler de burada ciddi onarımlar yaptık ve gerek Siirtli ve gerekse il dışından gelen doğasever vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Botan Vadisi'ne hakim olan Delikli Taş'ın hemen altında mağaralarımız bulunuyor. Bizler bu mağaraları halkı açmak istiyoruz, ancak mağaraların ciddi bir onarıma ihtiyacı var" dedi.'DAHA ÖNCE TİNERCİLERİN YUVASIYDI'

Delikli Taş'ın onarılıp halkın hizmetine açılmasının arından yüzlerce insanın ziyaret ettiğini belirten Yargıcı, "Buralar daha önce tinercilerin yuvasıydı. Özellikle gençler bu mağaralara gelip zamanlarını geçiyorlardı. Yapılan restorasyon çalışmalarının ardından burası artık halka açık bir yer oldu. Şimdi de mağaralarımızı restore etmek istiyoruz. Mağaralarımızı Siirt turizmine kazandıracağız. Gerekli izinlerin alınmasının ardından restorasyon çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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