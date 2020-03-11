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Asırlık lezzetler bursa dönüşecek

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Türk ve dünya mutfağının birbirinden özel lezzetleri ile gizemli öykülerini, bilim ışığında gün yüzüne çıkarmak amacıyla "Yemek Masası/Asırlık Lezzetler" isimli etkinlik serisi başlatıyor.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
Asırlık lezzetler bursa dönüşecek

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Türk ve dünya mutfağının birbirinden özel lezzetleri ile gizemli öykülerini, bilim ışığında gün yüzüne çıkarmak amacıyla "Yemek Masası/Asırlık Lezzetler" isimli etkinlik serisi başlatıyor.


İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfının da desteğiyle hayata geçirilen "Yemek Masası/Asırlık Lezzetler" isimli etkinlikler 7 Mart Salı günü saat 19.30'da İZTO Teras Restoran'da gerçekleştirilecek. Yüzyıllardır sofraların vazgeçilmezi olan yemekler, benzersiz bir menü eşliğinde konuklara sunulacak. Ekonomi, sanat, spor, tarih ve eğitim gibi farklı alanlarda Türkiye'nin önde gelen isimlerinin katılımıyla düzenli olarak gerçekleştirilecek etkinliklerden elde edilecek gelirin, İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak aktarılacağı ifade edildi.


İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, "Yemek Masası" etkinlik serisinin üniversite-şehir bütünleşmesinin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi. Başkan Özgener, "İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak, üniversite-şehir bütünleşmesinde Türkiye'ye örnek olacak 'Kampüsİzmir' modelini uygulamaya başladık. Üniversite ile şehir bütünleşmesini sadece eğitim değil, tüm alanlarda gerçekleştirmek; ülkemize ve şehrimize değer katacak projeleri ortaya koymak, bu modelin olmazsa olmazı. 'Yemek Masası' etkinlik serisi ile de önemli ve değerli bir adım attık. Gerçekleştirilecek buluşmalarda; ekonomi, sanat ve kültür gibi birçok farklı konuyu ele alacağız. Dünya genelinde ilgi çeken, fark oluşturan zengin kültürümüzün en güzel örneklerini de gün yüzüne çıkaracağız" dedi.


Ulusal kimliğimizi oluşturan yemek kültürümüzü sunacağız"


İEÜ Uygulamalı Yönetim Bilimleri Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk de, "Yemek, benzersiz kültürümüzü paylaşmamızı sağlıyor. Ekonomik ve politik bir araç olarak yemek, dünyanın şekillenmesinde tarih boyunca çok önemli roller üstlenmiş. Tarihimize, kültürümüze ve coğrafyamıza derinden bağlı olan yemekler, değişik şekillerde sofralarımızda sergileniyor. 'Yemek Masası' etkinliğimizde, ulusal kimliğimizi oluşturan yemek kültürümüzü sunacağız. İnsanoğlunun yaşamına yön veren yemek kültürü, bilinmeyen yönleri ve tarihe bıraktığı izlerle soframıza konuk olacak. Mutfak kültürüne merakı olan ve eşsiz bir deneyim yaşamak isteyen konuklarımızı etkinliğimize bekliyoruz" diye konuştu.


Eğitmen şef Tolgahan Kamiloğlu yönetimindeki öğrencilerin hazırlayacağı, neolitik dönemden günümüze uzanan menü, şu lezzetlerden oluşuyor:


"Çiğ bulgurlu tartar, sumaklı Bostana, kıtır Anadolu yufkası, kavurga, nar ekşisi, zeytin közü tütsülü soğuk et, köz kök sebzeler, Urfa acur kurusu, kaya tuzu fıstık ezmesi, isot kreması, sumak ekşisi, kenger sakızı yağı, yoğurtlu kızılbuğday lebenisi, Maraş tarhana kıtırı, ağır ateşte pişmiş kuzu kaburga, yarma buğday keşkeği, erik glaze, hardal otu, buğday muhallebisi, tereyağlı ekşi maya dondurma, kıtır kadayıf, nar kompostosu." - İZMİR

Kaynak: İHA

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