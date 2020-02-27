: Asırlık kandil geleneği sürdürülüyor

27.02.2020 22:57 | Son Güncelleme: 27.02.2020 22:58

Bilecik'in Gülümbe köyünde, birlik ve beraberliğin sağlanması için kandil gecelerinde asırlardır sürdürülen yemek ikramı geleneği yaşatılıyor.

Yaklaşık 500 yıl önce kurulduğu tahmin edilen köyde yaşayanlar, her kandil akşamında bir masa etrafında toplanıp yemek yiyor.

Birlik ve beraberliklerini pekiştiren köy sakinleri, ikramların ardından birlikte dua ediyor.

Köy muhtarı Zafer Cenkiz, AA muhabirine, atalarından kalan geleneği yaşatmak için çaba harcadıklarını söyledi.

Regaip Kandili'nde de bir araya geldiklerini ifade eden Cenkiz, "Senelerdir süren bu kandil geleneğiyle, yemeklerimizi cami çıkışında buluşarak yiyoruz. Burada eş, dost, akraba hep birlikte yemek yiyoruz. Bu şekilde senelerdir bu gelenek sürdürülüyor. Birlik ve beraberlik çok önemli, küskünlük ya da dargınlık olmuyor. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Cenkiz, köy nüfusuna kayıtlı her gencin bu uygulama içerisinde yer aldığını ve bu uygulamayı beğenerek takip ettiğini vurguladı.

Köy sakinlerinden Sadık Yalçın, köy halkının bir arada olması ve mübarek gecelerde birliğin sağlanması için bu geleneğin sürdürüldüğünü belirtti.

"Gelenek sayesinde köy içi kaynaşma oluyor"

Emine Kaya ise köyün güzel bir gelenekle anıldığını ve bundan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kaya, kandil gecesi için yemek hazırladıklarını dile getirerek, "Bu sayede köy içi kaynaşma oluyor. Bu senelerdir gelen bir gelenek." dedi.

Gürsel Çavdar, birlik ve beraberliğin devamı için büyüklerinden öğrendikleri bu geleneği devam ettirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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