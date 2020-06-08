Asırlık kamçı şenliğinde korona 'cirit attı' Diyarbakır'da, Dicle, Hani, Eğil ve Kocaköy ilçelerini bağlayan bölümde bulunan Terkan bölgesinde 5 asırdır devam eden kamçı şenlikleri bu yıl da devam etti.

Diyarbakır'da, Dicle, Hani, Eğil ve Kocaköy ilçelerini bağlayan bölümde bulunan Terkan bölgesinde 5 asırdır devam eden kamçı şenlikleri bu yıl da devam etti. Şenlikte korona virüs salgınına rağmen sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Çin'in Wuhan kentinde çıkan korona virüs tüm dünyayı etkisi altına alırken 11 Mart'tan itibaren Türkiye'de de görülmeye başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında birçok alanda uzun süre kısıtlamalar getirildi. Yayımlanan yeni genelgeyle birlikte normalleşme adımları atılırken, Diyarbakır'ın Dicle, Hani, Eğil ve Kocaköy ilçelerinin bulunduğu Terkan bölgesinde yaklaşık 5 asırdır devam eden kamçı şenlikleri salgına rağmen sosyal mesafe gözetilmeyerek başladı.

Sabahın erken saatlerinde şenliğin yapılacağı alana gelen çok sayıda vatandaş, alanda sıralarını bekleyerek oyuna dahil olurken, oyun boyunca vücutlarına sayısız darbe alan ve kafalarından aşağısı kan kırmızısı olan gençler, hiçbir şey olmamış gibi sıraya geçip oyun oynamaya devam etti. Köyde yapılan kamçı şenlikleri sosyal medya hesaplarından canlı verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA