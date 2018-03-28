Asırlık Kahvenin Ünü E-ticaretle Sınırları Aştı
Gaziantep'te 383 yıllık geleneksel yöntemlerle üretilen ve sadece kente gelenlerin tadabildiği Türk ve menengiç kahvelerinin ünü, internet üzerinden de satışa sunulmasının ardından Yunanistan'dan Ukrayna'ya kadar birçok ülkeye ulaştı.
Gaziantep'te 383 yıllık geleneksel yöntemlerle üretilen ve sadece kente gelenlerin tadabildiği Türk ve menengiç kahvelerinin ünü, internet üzerinden de satışa sunulmasının ardından Yunanistan'dan Ukrayna'ya kadar birçok ülkeye ulaştı.
Kaynak: Dunya.com