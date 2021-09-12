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Asırlık gelenek renkli görüntülere ev sahipliği yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdulhamit Han'ın fermanıyla 1910 yılında kurulan 'Pavli Panayırı' 111. kez renkli görüntülere sahne oldu.

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdulhamit Han'ın fermanıyla 1910 yılında kurulan 'Pavli Panayırı' 111. kez renkli görüntülere sahne oldu.

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdulhamit Han'ın fermanıyla 1910 yılında kurulmaya başlayan 'Pavli Panayırı' 111. kez yurt içi ve yurt dışından gelen misafirleri ağırlıyor. Türkiye'de hala geleneğini yaşatabilen en büyük panayırlardan biri olan 'Pavli Panayırı'na kurulan tezgahlarda yiyecek, içecek, kıyafet ve süs eşyaları satılmakta. Panayır süresince ise yöre halkı konaklayacağı römorkların içerisini çekyat, yatak, somya gibi eşyalarla donatıp, üzerini branda ile kapatıyor.

Panayırın başlamasına 1 gün kala hazırladıkları römorklar ile geldiklerini dile getiren 60 yaşındaki Fatma Zeren, "Panayırın başlamasından 1 gün önce geldik. Burada kalıyoruz, eğleniyoruz. Yemeğimizi yiyoruz, lunaparklarda kurulan tezgahlarda zaman geçiriyoruz. Ben 60 yaşındayım her sene büyük bir heyecan ile geliyorum" dedi.

Her sene büyük bir heyecanla 'Pavli Panayırı'nı beklediklerini söyleyen Simge Sıla Uçar, 4 gün boyunca gece gündüz eğlendiklerini ifade etti.

(Hüseyin Çanlı/İHA)

Asırlık gelenek renkli görüntülere ev sahipliği yaptı

Asırlık gelenek renkli görüntülere ev sahipliği yaptı

Asırlık gelenek renkli görüntülere ev sahipliği yaptı

Asırlık gelenek renkli görüntülere ev sahipliği yaptı

Asırlık gelenek renkli görüntülere ev sahipliği yaptı
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Haber: Asırlık gelenek renkli görüntülere ev sahipliği yaptı - Haberler
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