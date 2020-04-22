Asırlık gelenek 'Doğal sabun' için randevu almaya başladı Asırlık gelenek 'Doğal sabun' için randevu almaya başladı Kara kazanlarda yapılan doğal sabuna rağbet artınca, Ali İhsan Usta randevu ile çalışmaya başladı Korona virüsü salgını (Kovid-19) sonrasında doğal sabuna rağbet artarken, üretilen sabunlar Aydın'dan Türkiye'nin değişik illerine...

Asırlık gelenek 'Doğal sabun' için randevu almaya başladı

Kara kazanlarda yapılan doğal sabuna rağbet artınca, Ali İhsan Usta randevu ile çalışmaya başladı

AYDIN - Korona virüsü salgını (Kovid-19) sonrasında doğal sabuna rağbet artarken, üretilen sabunlar Aydın'dan Türkiye'nin değişik illerine gönderilmeye başladı. Asırlık geleneklerle kara kazanlarda odun ateşinde zeytin yağı ile kostiği özel bir yöntem ile kaynatıp sabuna dönüştüren 35 yıllık sabun ustası Ali İhsan Bayram, doğal sabuna rağbet artınca randevu sistemi ile çalışmaya başladı. Büyük kazanlarda kaynatıldıktan sonra, kalıplara dökülen ve soğuma işleminin ardından kesilip satışa hazır hale gelen sabunlar el dezenfektanında ve çeşitli yörelerde çamaşır yıkamak için kullanılıyor.

Aydın'ın Köşk ilçesinde 150 yıllık dede mesleğini devam ettiren Ali İhsan Bayram, doğal zeytinyağlı sabun üretimine devam ediyor. Dedesinden kalma tarifle yaklaşık 35 yıldan bu yana sabun üreten Bayram, yüzlerce yıllık geleneksel yöntemle adeta seri üretim yaptığını belirterek şu günlerde köy köy şehir şehir dolaşıp isteyenlere zeytinyağlı sabun yapıyor. Yıllık ortalama 100 tona yakın geleneksel yöntemle sabun üretimi yaptığını belirten Ali İhsan Bayram, eski sabunların sadece hijyenik değil aynı zamanda daha sağlıklı olduğunu belirtirken, virüs sonrası üretimin ve doğal zeytinyağı sabunun kıymetinin arttığını söyledi. Vatandaşların doğal zeytinyağlı sabuna büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Bayram, bu günlerde sadece mesleğini icra etmediğini adeta virüse karşı savaş verdiğini söyledi.

150 yıllık aile mesleğini 35 yıldır devam ettirdiğini belirten Bayram, "Doğal zeytinyağlı sabun yapıyoruz. İçinde zeytinyağından başka bir şey yok. Türkiye'de istediğiniz laboratuara gönderilebilir, başka bir karışım yok. İçinde zeytinyağı ve kostik bulunuyor. Talepte bulunan herkese bu sabundan yapıyorum" dedi.

Üretilen sabunları il dışındaki işletmelere pazarlayan Turan Aydoğan ise, "Sipariş üzerine yaptırdığımız sabunları genelde İç Anadolu Bölgesi olmak üzere Uşak, Afyon, Eskişehir, Bursa, Balıkesir illerindeki işletmelere toptan ve perakende olarak veriyoruz. Özellikle bu tür doğal sabunlara yurt içinden siparişler geliyor. Özellikle korona virüse karşı hijyen açısından önemli olan doğal sabunlara talepte yüzde 50, yüzde 60'lık bir artış var. Şu anda siparişleri yetiştiremiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA