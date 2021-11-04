Asırlık değirmende çeltik öğütüp geçimlerini sağlıyorlar - Haberler
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Asırlık değirmende çeltik öğütüp geçimlerini sağlıyorlar

İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Haberler | Güncel

Asırlık değirmende çeltik öğütüp geçimlerini sağlıyorlar Bitlis'in Hizan ilçesinde yıllardır doğal yöntemlerle çeltik eken vatandaşlar, çeltiği asırlık değirmende pirinç haline getirerek geçimlerini sağlıyor.

BİTLİS (İHA) - Asırlık değirmende çeltik öğütüp geçimlerini sağlıyorlar

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde yıllardır doğal yöntemlerle çeltik eken vatandaşlar, çeltiği asırlık değirmende pirinç haline getirerek geçimlerini sağlıyor.

Hizan'ın Karbastı köyüne bağlı Yamaç Mezrası'nda yaşayan vatandaşlar, geleneksel yöntemlerle ektikleri çeltiğin sonbahar mevsiminde hasadını yapmaya başladı. Hasadı yapılan ve kurutulan çeltik, daha sonra asırlık değirmende öğütülerek pirinç haline getiriliyor.

Hayvancılığın yanında köyün önemli geçim kaynaklarından birinin pirinç olduğunu söyleyen köylülerden Feyat Tuz, köylülerin imece usulüyle ekip biçtikleri çeltiği, yıllardır taş değirmende öğüttüklerini ifade etti. Tuz, "Bu değirmen dedelerimizden kalan bir değirmendir. Yüzyıllardır bu değirmende çeltiği öğütüp, pirinç haline getiriyoruz. Bir yandan kendi ihtiyacımızı karşılarken bir yandan da satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz" dedi.

Asırlık değirmende çeltik öğütüp geçimlerini sağlıyorlar

Asırlık değirmende çeltik öğütüp geçimlerini sağlıyorlar

Asırlık değirmende çeltik öğütüp geçimlerini sağlıyorlar

Asırlık değirmende çeltik öğütüp geçimlerini sağlıyorlar

Asırlık değirmende çeltik öğütüp geçimlerini sağlıyorlar

Asırlık değirmende çeltik öğütüp geçimlerini sağlıyorlar

Asırlık değirmende çeltik öğütüp geçimlerini sağlıyorlar

Asırlık değirmende çeltik öğütüp geçimlerini sağlıyorlar

Asırlık değirmende çeltik öğütüp geçimlerini sağlıyorlar

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