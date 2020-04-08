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Ilıcalar, Bingöl, Torun, Güncel

Asırlık çınarlardan uzun yaşamın sırrı

BİNGÖL'de yaşayan 104 yaşındaki Esma Toğa ile 101 yaşında olan Hacere İnak, uzun yaşamın sırrının doğal ürünlerle beslenmek olduğunu söyledi.

08.04.2020 08:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:52
Asırlık çınarlardan uzun yaşamın sırrı

BİNGÖL'de yaşayan 104 yaşındaki Esma Toğa ile 101 yaşında olan Hacere İnak, uzun yaşamın sırrının doğal ürünlerle beslenmek olduğunu söyledi. Toğa, "Bahçede topladığım doğal otlarla, süt, yoğurt gibi gıdalarla besleniyorum. Şimdiye kadar da bu yaşa gelmemin sebebi doğal beslenmekten kaynaklı. Herkesin doğal beslenmesini öneriyorum" dedi.

Ilıcalar beldesinde oturan 7 çocuk ve 20 torun sahibi Esma Toğa ile 7 çocuk 100 torun sahibi Hacere İnak, uzun yaşamın sırrını anlattı. Çocuklarının 6'sı erkek, 1'i kız olduğunu anlatan Esma Toğa, bahçede topladığı doğal otlarla, süt, yoğurt gibi gıdalarla büyüdüğünü belirtti. Toğa, "Her zaman doğal ürünlerle beslendim. Herkesin doğal ürünlerle beslenmesini tavsiye ediyorum. Yaşadığım ciddi bir hastalık yok. Sadece yüksek tansiyonum var. Onun haricinde sağlık olarak herhangi bir şikayetim yok. Bingöl'de 1971 yılında meydana gelen depremin ardından kurulan bakara evde yaşıyorum. Tek isteğim düzgün bir evde yaşamak. Kış aylarında evim çok soğuk oluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarıya çıkmıyorum" dedi.

TORUNUNUN TORUNUNUN ÇOCUĞUNU GÖRDÜ

Aynı beldede yaşayan Hacere İnak ise, torununun torununun çocuğunu gördüğü söyledi. 100'den fazla torunu olduğunu anlatan İnak, "Daha önce günümüzdeki gibi salgın hastalıklar yoktu. Eski zamana göre şimdiki imkanlar daha iyi. Yıllarca peynir, yoğurt, çökelek gibi besinler tüketiyordum. Şimdi de bu gıdaları tüketiyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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