Asırlık çınarlara yenileri ekleniyor

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit'e yönelik vizyon projelerinden biri olan Yeni Yürüyüş Yolu büyük ölçüde şekillendi. Büyükşehir'e bağlı ekiplerin son dokunuşları yaptığı Yeni Yürüyüş Yolu'na şehrin simgesi haline gelen asırlık çınarlar dikiliyor. Gücü, dayanıklılığı, sonsuzluğu ve yüceliği simgeleyen bu değerli ağaçların, Yeni Yürüyüş Yolu'nun cazibesine cazibe katması hedefleniyor.

YÜRÜYÜŞ YOLUNUN SİMGESİ ÇINAR AĞACI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeşili ve temiz çevreyi gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri uzun yıllar yaşamını sürdürebilen çınar ağaçlarını toprakla buluşturuyor. İvedilikle çalışmalarını sürdüren ekipler, geniş gezinti alanları ve modern oturma gruplarıyla şehrin gözdesi olacak Yeni Yürüyüş Yolu'na diktiği çınar ağaçlarıyla da nefes alınan bir mekân haline getiriyor.

YEŞİLİ KORUMAK TARİHİ KORUMAK

Yürüyüş Yolu'nda zaman içerisinde çürüme, kuruma gibi nedenlerden dolayı çınar ağaçları zarar görmüştü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Yeni Yürüyüş Yolu'nda devrilen, kuruyan ve çürüme sonucu kaldırılan ağaçların bulunduğu ve yoldaki müsait yerlere yeni çınar ağaçları dikimini gerçekleştirerek çınar ağaçlarının doğal süreçlerini daha rahat yaşamasını sağlıyor. Yeşili korumak tarihi korumak düşüncesiyle hareket eden ekipler, düzenli olarak da budama ve sarmaşık temizlikleri yapıyor.

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