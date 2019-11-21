Asırlık çınarlar öğretmenlik deneyimlerini paylaştı

21.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:40

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyetle yaşıt öğretmenler, deneyimlerini genç öğretmenlerle paylaştı.

Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen etkinlikte, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılan 32 resim sergilendi, müzik dinletisi sunuldu.

Etkinliğe, emekli öğretmenler 95 yaşındaki Hasan Uçar, 92 yaşındaki Ali Savran ve 88 yaşındaki Süheyla Savran da katıldı. Emekli öğretmenler, genç öğretmenlere tecrübelerini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, gazetecilere yaptığı açıklamada, emekli öğretmenlerle bir araya gelerek anı defteri oluşturmak istediklerini söyledi.

Emekli öğretmenlerin hafızalarına hayran kaldığını belirten Töre, "Öğretmenlerimizde müthiş bir hafıza var. İlkokuldaki öğretmenlerinin isimlerini bile hatırlıyorlar. Günümüzdeki öğretmenlik mesleğini tartışarak fikir alışverişinde bulunduk. Ali öğretmenim 92 yaşında olmasına rağmen Fransızca dilini bile hatırlıyor. Onları tanımak, onlarla sohbet etmek çok anlamlıydı." diye konuştu.

Mesleki tecrübelerini katılımcılara anlatan Hasan Uçar, kız çocuklarının okumasının önemine dikkati çekti. Uçar, kadın cinayetlerinin önüne eğitim ile geçilebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA