Asırlık Çınarlar Gül Yüzleri Olsun" Projesi

Viranşehir Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ömer Çimşit, "Asırlık Çınarların Gül Yüzleri Olsun" projesi kapsamında 98 yaşındaki Rabia Söken'i ziyaret etti.



Kaymakam Çimşit ile beraberindekiler, Kışla Mahallesi'nde yaşayan ve hasta olan Söken'i evinde ziyaret ederek Söken'in elni öptü, gül seti ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.



Çimşit, yaptığı açıklamada İlçe Nüfus Müdürlüğünün verilerine göre ilçede 90 yaş üstü 227 kişinin yaşadığını ve bunları evlerinde ziyaret ederek hayır duası aldıklarını söyledi.



Proje kapsamında daha önce 123 yaşındaki Hodi Gürkan'ı ziyaret ettiklerini hatırlatan Çimşit, şöyle konuştu:



"Belediyemizin 'Asırlık Çınarlarımızın Gül Yüzü Gülsün' projesi kapsamında ikinci ziyaretimizi gerçekleştirdik. İlçemizde ikamet eden 90 yaşın üzerindeki büyüklerimizi ziyaret etmek, onların elini öpüp hayır dualarını almak istiyoruz. Asırlık çınarlarımızın gül yüzünü güldürürken elimiz boş gelmek istemedik. Bizler büyüklerimizi hem ziyaret etmek hem de hediye takdim etmek istedik. Projemizin ismi ile uyumlu olsun diye içinde gülden üretilmiş 13 çeşit hediye olan gül sepeti hazırladık. Ayrıca büyüklerimize Kur'an-ı Kerim, seccade ve tespih hediye ettik. Rabia ninemize Allah'tan sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Büyüklerimizin bizde yeri ayrıdır. Aile büyüklerinin hayır dualarını almak bizler için büyük önem ifade ediyor."



Söken ise, kendisini ziyaret eden Çimşit'e teşekkür ederek dua etti.