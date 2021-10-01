ASIRLIK ÇINAR 'ELİF NENE' UNUTULMADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ASIRLIK ÇINAR 'ELİF NENE' UNUTULMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'da yaşayan asırlık çınar 104 yaşındaki 'Elif Nine'nin evine giden bozuk yol, Nazilli Belediyesi tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü hediyesi olarak yenilendi.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN'da yaşayan asırlık çınar 104 yaşındaki 'Elif Nine'nin evine giden bozuk yol, Nazilli Belediyesi tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü hediyesi olarak yenilendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tek yaşayan 104 yaşındaki Elif Dedeoğlu'nun evine giden bozuk yol, gelen talep üzerine Nazilli Belediyesi ekiplerince yenilendi. Her gün annesinin yaşadığı Beğerli Mahallesi'ndeki eve giderek ihtiyaçlarını karşılayan 65 yaşındaki kızı Fatma Gündoğdu'nun özellikle yağmurlu havalarda yoldan geçerken zor anlar yaşadığını öğrenen belediye ekipleri hemen harekete geçti. Yenileme çalışmaların başlatıldığı yol, Elif Nine için 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yenilendi. Nazilli'nin uzun ve sağlıklı yaşam sürenlerin kenti olduğunu ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Elif Ninemizin nezdinde tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Elif ninemizin rahat etmesi ve kızının yanına daha rahat gidip gelebilmesi için bozuk yolunu yaptırdık. Böyle özel bir günde kendisini sevindirmek istedik" dedi.

Yapılan çalışmalara destek veren Beğerli Mahallesi Muhtarı Celalettin Şanlı da, "104 yaşında Elif ninemiz burada yaşıyor. 65 yaşındaki kızı her gün Elif ninemize bakmaya geliyor. Bu alan, yağmurlu havalarda kullanımı zor olan bir yolumuzdu. Başkanımızdan rica ettik, Allah kendisinden razı olsun. Çalışma başlattı. Toplam bin 800 metrekare alana döşeme yapıyoruz. İleriki yıllarda bu çalışmalarımız daha da artacak" diye konuştu.

ASIRLIK ÇINAR 'ELİF NENE' UNUTULMADI

ASIRLIK ÇINAR 'ELİF NENE' UNUTULMADI

ASIRLIK ÇINAR 'ELİF NENE' UNUTULMADI

ASIRLIK ÇINAR 'ELİF NENE' UNUTULMADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
G20 liderleri Afganistan gündemiyle olağanüstü zirvede bir araya gelecek

G20 liderleri Afganistan gündemiyle olağanüstü zirvede bir araya gelecek

 Irak'ta Şii dini merci Sistani, halkı seçime katılmaya çağırdı

Irak'ta Şii dini merci Sistani, halkı seçime katılmaya çağırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Şallı Amelia Hamlin
Spor Stefan Kuntz Umut Meraş Fatih Terim Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Donald Trump Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Topal Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ASIRLIK ÇINAR 'ELİF NENE' UNUTULMADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:05:59. #1.12#