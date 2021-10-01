ASIRLIK ÇINAR 'ELİF NENE' UNUTULMADI

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - AYDIN'da yaşayan asırlık çınar 104 yaşındaki 'Elif Nine'nin evine giden bozuk yol, Nazilli Belediyesi tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü hediyesi olarak yenilendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tek yaşayan 104 yaşındaki Elif Dedeoğlu'nun evine giden bozuk yol, gelen talep üzerine Nazilli Belediyesi ekiplerince yenilendi. Her gün annesinin yaşadığı Beğerli Mahallesi'ndeki eve giderek ihtiyaçlarını karşılayan 65 yaşındaki kızı Fatma Gündoğdu'nun özellikle yağmurlu havalarda yoldan geçerken zor anlar yaşadığını öğrenen belediye ekipleri hemen harekete geçti. Yenileme çalışmaların başlatıldığı yol, Elif Nine için 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yenilendi. Nazilli'nin uzun ve sağlıklı yaşam sürenlerin kenti olduğunu ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Elif Ninemizin nezdinde tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Elif ninemizin rahat etmesi ve kızının yanına daha rahat gidip gelebilmesi için bozuk yolunu yaptırdık. Böyle özel bir günde kendisini sevindirmek istedik" dedi.

Yapılan çalışmalara destek veren Beğerli Mahallesi Muhtarı Celalettin Şanlı da, "104 yaşında Elif ninemiz burada yaşıyor. 65 yaşındaki kızı her gün Elif ninemize bakmaya geliyor. Bu alan, yağmurlu havalarda kullanımı zor olan bir yolumuzdu. Başkanımızdan rica ettik, Allah kendisinden razı olsun. Çalışma başlattı. Toplam bin 800 metrekare alana döşeme yapıyoruz. İleriki yıllarda bu çalışmalarımız daha da artacak" diye konuştu.