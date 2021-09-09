Asırlık çınar ağacına çarpınca araç içinde sıkıştı
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Asırlık çınar ağacına çarpınca araç içinde sıkıştı

Asırlık çınar ağacına çarpınca araç içinde sıkıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki asırlık çınar ağacına çarparak durabildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki asırlık çınar ağacına çarparak durabildi. Çarpmanın neticesinde araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücüyü ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza sabah 06.00 sıralarında Kartepe Köseköy Mahallesi, Çuhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.N.K. yönetimindeki 41 BZ 884 plakalı Renault marka panelvan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yolun kenarında bulunan tarihi çınar ağacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük hasar gören aracın içindeki sürücü B.N.K ise bulunduğu yerde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri başlattığı çalışmalar neticesinde sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Asırlık çınar ağacına çarpınca araç içinde sıkıştı
Asırlık çınar ağacına çarpınca araç içinde sıkıştı
Asırlık çınar ağacına çarpınca araç içinde sıkıştı
Asırlık çınar ağacına çarpınca araç içinde sıkıştı
Asırlık çınar ağacına çarpınca araç içinde sıkıştı
Asırlık çınar ağacına çarpınca araç içinde sıkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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