Asırlık camiler bu yılda Teravih namazından mahrum kaldı
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Asırlık camiler bu yılda Teravih namazından mahrum kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

- Asırlık camiler bu yılda Teravih namazından mahrum kaldı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki, asırlık tarihi camiler bu yılda kısıtlamalarda dolayı Teravih namazları cemaatsiz kaldı.

- Asırlık camiler bu yılda Teravih namazından mahrum kaldı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki, asırlık tarihi camiler bu yılda kısıtlamalarda dolayı Teravih namazları cemaatsiz kaldı.

"Osmanlı'nın parmak izi", "Korumanın başkenti" ve "Açık hava müzesi" gibi unvanlarla anılan tarihi ilçede, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yılda tarihi camiler Ramazan ayında cemaatsiz kaldı.

Osmanlı döneminde kalma Ramazanların da yaşatıldığı Safranbolu'da, vatandaşların yoğun şekilde tercih ettiği 1661 yapılan, Köprülü Mehmet Paşa, 1796'da hizmete alınan İzzet Mehmet Paşa, 1778 yılında yapılan Kazdağlıoğlu gibi onlarda asırlık camiler, bu yılda korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle kapılarını teravih namazlarında ibadete kapatmak zorunda kaldı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, köprü gibi tarihi yapıların yanında ilçenin önemli tarihi yapıları arasında yer alan ve mimarileri, minareleri, kubbeleri, işlemeleri ile diğer özellikleriyle şehrin simgesi haline gelen asırlık camiler, ilginç yapılış hikayeleri ve farklı mimari özellikleriyle de merak uyandırıyor.

Asırlık camiler bu yılda Teravih namazından mahrum kaldı
Asırlık camiler bu yılda Teravih namazından mahrum kaldı
Asırlık camiler bu yılda Teravih namazından mahrum kaldı
Asırlık camiler bu yılda Teravih namazından mahrum kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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